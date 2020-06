Životné minimum porastie o viac ako štyri eurá. Ako to ovplyvní iné dávky a daňové zvýhodnenia?

Dôchodcovia dostanú vyšší dôchodok

Zvýši sa aj daňový bonus na dieťa

Koeficient rastu čistých peňažných príjmov

29.6.2020 (Webnoviny.sk) - Životné minimum na dospelú osobu sa od 1. júla tohto roka zvýši o 2,2 %, teda o 4,63 eura na 214,83 eura. Vyplýva to z opatrenia ministerstva práce a sociálnych vecí , ktoré sa začne uplatňovať od začiatku budúceho mesiaca. Na zvýšenie životného minima je naviazaných viacero dávok, či daňových zvýhodnení.Od začiatku júla ide nahor aj suma minimálneho predčasného dôchodku, príspevkov na vykonávanie absolventskej praxe a na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby, príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti, či maximálna suma náhradného výživného od štátu. Všetky tieto dávky rovnako ako životné minimum stúpnu o 2,2 %.Suma minimálneho predčasného dôchodku bude od začiatku budúceho mesiaca predstavovať 257,80 eura, čo je nárast o 5,50 eura. Ide o jednu z podmienok vzniku nároku na predčasný starobný dôchodok. Ak totiž suma predčasnej starobnej penzie nepresahuje 1,2-násobok životného minima, čo bude od júla 257,80 eura, Sociálna poisťovňa túto dávku žiadateľovi neprizná.Zvýšenie sumy životného minima tiež spôsobí to, že poisťovňa bude od júla väčšine dôchodcov, ktorým z dôchodku vykonáva exekučné zrážky, poukazovať vyšší dôchodok. Suma, ktorá musí penzistovi zostať po vykonaní zrážok, totiž dosahuje výšku životného minima. Kým do konca júna musí dôchodcovi po vykonaní zrážok zostať 210,20 eura, od začiatku júla to bude 214,83 eura mesačne.Vzhľadom na nárast výšky životného minima sa od začiatku budúceho roka zvýši suma daňového bonusu na dieťa. Mesačná suma daňového bonusu na dieťa nad šesť rokov stúpne o 49 centov na 23,21 eura a na dieťa do šesť rokov o 99 centov na 46,43 eura.Nezdaniteľná časť základu dane, ktorá tvorí 21-násobok aktuálnej sumy životného minima, pôjde budúci rok nahor o 97,23 eura na 4 511,43 eura. Sumy dávok v hmotnej núdzi sa od začiatku budúceho roka takisto zvýšia o 2,5 %. Prídavok na dieťa od začiatku budúceho roka stúpne o 55 centov na 25,50 eura.Pre rodičov, ktorí pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracovali, sa suma rodičovského príspevku od budúceho roka zvýši o 8,10 eura na 378,10 eura. Pre rodičov, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali a nedostávali preto materskú dávku zo Sociálnej poisťovne, rodičovský príspevok stúpne o 5,90 eura na 275,90 eura.Okrem hodnoty životného minima na dospelú osobu od začiatku júla tohto roka vzrastie aj suma životného minima pri druhej posudzovanej osobe, a to o 3,23 eura na 149,87 eura. Na nezaopatrené dieťa, resp. zaopatrené neplnoleté dieťa suma životného minima stúpne o 2,12 eura na 98,08 eura.Životné minimum sa každoročne upravuje k 1. júlu o koeficient rastu čistých peňažných príjmov podľa údajov Štatistického úradu SR (ŠÚ) alebo o koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností podľa toho, ktorý z týchto údajov je nižší.Rozhodujúcim obdobím, za ktoré sa zisťuje rast životných nákladov nízkopríjmových domácností, je obdobie od apríla minulého roka do apríla tohto roka.Podľa údajov ŠÚ bol rast životných nákladov nízkopríjmových domácností za rozhodujúce obdobie 2,2 %. Rast čistých peňažných príjmov na jednu osobu za prvý štvrťrok tohto roka v porovnaní s prvým štvrťrokom vlaňajška bol 5,3 %.