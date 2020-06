Súd v kauze vraždy Kuciaka (20. deň): Kočner aj Zsuzsová spochybnili konštatovania znalca

Komunikácia Zsuzsová – Andruskó

29.6.2020 - Na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v pondelok 29. júna pokračuje pojednávanie v kauze vraždy investigatívneho novinára Jána Kuciaka. Na pojednávaní sú prítomní všetci traja obžalovaní - Marian Kočner, Alena Zsuzsová aj Tomáš Szabó.

Ako dôkazy v pondelok odzneli aj SMS správy a telefonický hovor medzi obžalovanou Zsuzsovou a právoplatne odsúdeným Zoltánom Andruskóm. Komunikácia zo septembra 2018 bola prevažne v maďarskom jazyku, na súde ju preto prekladala tlmočníčka. Z komunikácie vyplynulo, že dvojica sa bavila o peniazoch.

„Nevieš pochopiť, že to nie sú moje peniaze a nedávaš ich mne. Ja som žiadala pôžičku a dala som ju tebe,“ napísala 17. septembra 2018 Zsuzsová Andruskóovi. „Nevieš pochopiť ani to, že kamarát sa takto nespráva,“ písala mu inokedy. Zároveň ho opakovane žiadala o stretnutie. „Ja už celé dni čakám, nie si schopný ani odpovedať,“ napísala.

Kočner spochybnil jedno z vyjadrení

Obžalovaná v rámci svojho vyjadrenia k dôkazu v pondelok uviedla, že dokazuje, že Andruskó jej ešte v septembri 2018 pred svojim zadržaním dlhoval peniaze. Taktiež sa podľa nej týmto vyvracia argument obžaloby, že zorganizovaním vraždy Kuciaka vo februári 2018 si u nej „odpracoval dlh“.

„Žiadnu vraždu som si neobjednala, žiadnu vraždu si on neodrobil,“ povedala. Obžalovaný Kočner vo svojom vyjadrení uviedol, že Andruskó v súvislosti s touto komunikáciou tvrdil, že sa uskutočnila vo februári 2018. „Pán Andruskó sa pomýlil o sedem mesiacov,“ skonštatoval.

Finančné dary a príspevok dcére

Zsuzsová ďalej vo výpovedi uviedla, že jeho vraždou by „nič nezískala“. „Nemala som absolútne žiaden motív. Vždy som si vedela zarobiť toľko, aby som prežila,“ povedala. Navyše zdôraznila, že objednávku takéhoto skutku by jej neumožnila panická porucha, ktorou trpí.

S Kočnerom sa obžalovaná podľa vlastných slov pozná od februára 2012, pričom za ich zoznámením stál „nezáväzný flirt“ na sociálnej sieti. Osobne sa prvýkrát stretli v júni v danom roku, obžalovaná však poprela, že by mali milenecký vzťah.

Zároveň uviedla, že pre Kočnera zabezpečovala prekladateľské služby a vyhľadávala reality. Neskôr zbierala podpisy pre založenie politickej strany Cieľ a v roku 2018 spolupracovala v rámci portálu Na pranieri. Ako povedala Zsuzsová, Kočner ju pravidelne nevyplácal, dával jej však finančné dary a prispieval tiež na jej dcéru, ktorej bol krstným otcom.

Predsedníčka senátu sa obžalovanej pýtala na jej komunikácie s osobami aktívnymi v politickom živote. Tá uviedla, že to robila v období rokov 2012 až 2013 za účelom zháňania zákaziek na tlmočenie a sprostredkovanie realít. Na otázku, či Kočner vedel o týchto komunikáciách a či mu ona dávala informácie, odpovedala, že vedel „s kým sa baví a aký má s nimi vzťah.“ V poobedňajších hodinách by mal pred súdom vypovedať policajný znalec.

Posudok policajného znalca

Prečítali aj posudok policajného znalca z odboru počítačovej kriminality Dušana Mikulaja, ktorý konštatoval, že preskúmaním obsahu Kočnerových telefónov, zaistených pri vyšetrovaní, sa zistilo, že sa v nich nachádzajú komunikácie cez aplikácie na výmenu správ, vrátane aplikácie Threema. Komunikácie sú podľa posudku datované od septembra 2017 do mája 2018 a v jednom z telefónov následne aj do 9. júna.

Obžalovaný Kočner sa znalca pýtal, ako je možné, že sa v oboch telefónoch nachádza rovnaká komunikácia. Ten uviedol, že z jedného na druhý mohla byť prenesená. „Privátne kľúče telefónov ‚1K‘ a ‚2K‘ sú zhodné,“ povedal znalec. Tiež sa vyjadroval k otázke obžalovaného, či sa v textových súboroch dá text meniť.

„Určite, od toho je textový súbor. Závisí to od toho, čo je obsahom,“ povedal znalec. Správy odoslané v aplikáciach majú podľa neho takzvané unikátne čísla a keby ich niekto chcel manipulovať, musel by tak urobiť aj v telefóne protistrany. Znalec v tejto súvislosti uviedol, že známky zasahovania do komunikácií nezistil.

Kočner a Zsuzsová však konštatovania znalca spochybnili. Zsuzsová zopakovala svoje stanovisko, že do Threemy sa zasahovalo a je nekompletná. Pojednávanie bude pokračovať 20. júla.

Marček dostal 23 rokov a Andruskó 15

Obžalovaní sú v tomto prípade podnikateľ Marian Kočner, jeho známa Alena Zsuzsová a bývalý policajt Tomáš Szabó.



Na samostatné konanie bol v prípade vraždy novinára vyčlenený bývalý vojak Miroslav Marček, ktorý sa priznal, že zastrelil Kuciaka, jeho snúbenicu aj podnikateľa Molnára v roku 2016. Tento obžalovaný bol v pondelok 6. apríla neprávoplatne odsúdený na 23 rokov väzenia.



Účasť na vražde priznal aj Zoltán Andruskó. Po dohode o vine a treste s prokurátorom mu súd uložil trest 15 rokov väzenia. Andruskó od svojho zadržania na jeseň 2018 spolupracoval v kauze vraždy Kuciaka s vyšetrovateľmi. Kuciaka a jeho snúbenicu Kušnírovú zastrelili 21. februára 2018 v ich dome v obci Veľká Mača v okrese Galanta.



Kuciak bol investigatívnym novinárom a okrem iného sa zaoberal kauzami podnikateľa Kočnera. Súdny proces v tejto kauze sa začal v januári tohto roku, pričom súd doposiaľ vypočul veľkú časť navrhnutých svedkov. Oboznámil sa tiež s ďalšími dôkazmi, medzi nimi napríklad s komunikáciou obžalovaných Mariana Kočnera a Aleny Zsuzsovej v aplikácii Threema, telefonátom obžalovaného podnikateľa s neskôr zavraždeným Kuciakom, alebo napríklad s článkami zavraždeného.