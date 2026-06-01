Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
01. júna 2026
Zlatú kameru si na IFF Art Film prevezme nemecko-turecký režisér Fatih Akin
Držiteľ Zlatého medveďa z Berlinale, Zlatého glóbusu a laureát filmového festivalu v Cannes — režisér, scenárista a producent Fatih Akin si na 32. ročníku Medzinárodného filmového festivalu IFF Art Film v Košiciach (19. – 25. júna 2026) prevezme ocenenie Zlatá kamera za výrazný prínos do oblasti svetovej kinematografie.
Festival zároveň uvedie jeho najnovší film Ostrov Amrum ako aj snímku Odnikiaľ s ocenenou Diane Kruger.
Ocenenie Zlatá kamera udeľuje IFF Art Film domácim a zahraničným filmovým profesionálom za výrazný prínos do oblasti kinematografie. Medzi jeho doterajších laureátov patria aj režiséri Sergej Loznica, Miloslav Luther, Béla Tarr či kameraman Martin Štrba.
„Fatih Akin je režisér, ktorý dokáže hovoriť o bolestivých témach — o identite, strate aj násilí — a pritom si zachovať ľudskosť a humor. Jeho filmy oslovujú rovnako festivalové poroty aj bežných divákov a presne tento most medzi autorským a divácky prístupným filmom je niečo, čo na Art Filme dlhodobo oceňujeme. Sme radi, že na festivale uvedieme aj jeho najnovší film Ostrov Amrum, popri oceňovanom filme Odnikiaľ, a že sa s ním budú môcť stretnúť aj naši diváci,“ uviedol umelecký riaditeľ festivalu Martin Palúch.
Fatih Akin sa narodil 25. augusta 1973 v Hamburgu v rodine tureckých prisťahovalcov. Filmovú réžiu a vizuálnu komunikáciu študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Hamburgu. Už jeho celovečerný debut Krátky, ostrý šok (Kurz und schmerzlos, 1998) vzbudil pozornosť — na Medzinárodnom filmovom festivale v Locarne získal Bronzového leoparda.
Skutočný prelom prišiel v roku 2004 s filmom Proti múru (Gegen die Wand), intenzívnou drámou o dvoch nemeckých Turkoch, ktorí uzavrú účelový sobáš. Film získal Zlatého medveďa na Medzinárodnom filmovom festivale v Berlíne — najvyššie ocenenie festivalu — a následne aj cenu pre najlepší film na Európskych filmových cenách. Akin sa ním zaradil medzi najvýraznejšie režisérske hlasy európskej kinematografie.
O tri roky neskôr potvrdil svoju pozíciu filmom Na druhej strane (Auf der anderen Seite, 2007), ktorý na filmovom festivale v Cannes získal cenu za najlepší scenár. Intímna multilineárna dráma o prelínajúcich sa osudoch tureckých a nemeckých postáv bola ocenená aj prvým ročníkom Ceny LUX Európskeho parlamentu za európsku kinematografiu.
Akinova tvorba sa vyznačuje žánrovou šírkou. Komédia Soul Kitchen (2009) o chaotickej reštaurácii v hamburskej štvrti Wilhelmsburg získala Špeciálnu cenu poroty na filmovom festivale v Benátkach. Historická dráma Šrám (The Cut, 2014) o arménskej genocíde súťažila o Zlatého leva v Benátkach. A krimi-biografický film Rýnske zlato (Rheingold, 2022) o vzostupe kurdsko-íránskeho rapera Xatara sa stal jeho komerčne najúspešnejším dielom.
Film Odnikiaľ (Aus dem Nichts, 2017) priniesol Akinovi ďalšie významné uznanie. Dráma o žene, ktorá stráca manžela a syna pri neonacistickom bombovom útoku, získala Zlatý glóbus za najlepší cudzojazyčný film a na festivale v Cannes si Diane Kruger v hlavnej úlohe odniesla cenu pre najlepšiu herečku.
Ostrov Amrum — dospievanie v tieni padajúcej Tretej ríše
Trailer: https://youtu.be/oR6PQfyrdvY
Na festivale v Košiciach budú mať diváci možnosť vidieť Akinov najnovší film Ostrov Amrum (Amrum, 2025), ktorý mal svetovú premiéru v sekcii Cannes Première na 78. ročníku filmového festivalu v Cannes. Film je inšpirovaný detskými spomienkami nemeckého režiséra a scenáristu Harka Bohma, dlhoročného Akinovho priateľa a mentora. Príbeh sa odohráva na rovnomennom severonemeckom ostrove v jarných mesiacoch roku 1945 a sleduje dospievanie chlapca Nanninga v posledných dňoch druhej svetovej vojny. V obsadení sa objavujú Jasper Billerbeck, Laura Tonke, Diane Kruger a Matthias Schweighöfer.
Odnikiaľ — Diane Kruger ako matka, ktorá hľadá spravodlivosť
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=UyjnzhXJlHU
Ďalším filmom uvedeným na 32. ročníku IFF Art Film je dráma Odnikiaľ (Aus dem Nichts, 2017). Katja žije spokojným rodinným životom s manželom Nurim a synom Roccom — kým bombový útok zameraný proti jej rodine všetko nezmení. Sama, zlomená žiaľom, je rozhodnutá urobiť všetko pre to, aby dosiahla spravodlivosť. Vo svete plnom predsudkov a nenávisti to však nie je jednoduché. V hlavnej úlohe Diane Kruger, ktorá za úlohu Katje získala na Medzinárodnom filmovom festivale v Cannes 2017 cenu pre najlepšiu herečku. Film si následne odniesol Zlatý glóbus za najlepší cudzojazyčný film a Nemecko ho zvolilo ako svojho kandidáta na 90. ročník Oscarov.
Zaujímavosti
Fatih Akin je jedným z mála európskych režisérov, ktorých filmy boli ocenené na všetkých troch najvýznamnejších svetových filmových festivaloch — v Berlíne (Zlatý medveď), Cannes (cena za scenár) aj Benátkach (Špeciálna cena poroty). V roku 2003 založil vlastnú produkčnú spoločnosť Corazón International. Dnes žije so svojou rodinou v Hamburgu, v meste, kde sa narodil a ktorého multikultúrna atmosféra opakovane formuje jeho filmové príbehy.
32. ročník IFF Art Film sa uskutoční od 19. do 25. júna 2026 v Košiciach.
Zdroj foto: © Elena Zaucke
