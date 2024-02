Zmena štatútu SIS môže byť podľa poslanca Gašpara reakciou na konanie prezidentky

Vymenovanie by mohlo trvať niekoľko mesiacov

Človek, ktorému predseda vlády dôveruje

25.2.2024 (SITA.sk) - Poslanec Národnej rady (NR) SR Tibor Gašpar predpokladá, že zmena štatútu Slovenskej informačnej služby (pred niekoľkými dňami vláda schválila zmenu predmetného štatútu, ide o utajený materiál – pozn. SITA) má súvis so slovami predsedu vlády a predsedu strany Smer-SD Roberta Fica , ktorý sa v sobotu 24. februára v relácii RTVS Sobotné dialógy vyjadril, že do čela SIS by sa mal postaviť človek, ktorý je blízky vládnej koalícii.Ako Gašpar ďalej uviedol v relácii verejnoprávneho telerozhlasu O 5 minút 12, považuje to za reakciu na konanie prezidentky Zuzany Čaputovej . Tá sa pred časom vyjadrila, že nevidí dôvod ponáhľať sa s takým dôležitým rozhodnutím, ako je menovanie šéfa SIS a naznačila, že vymenovanie by mohlo trvať i niekoľko mesiacov.To, že vláda prezidentke predložila meno kandidáta na post riaditeľa SIS po štyroch mesiacoch od svojho nástupu do funkcie Gašpar hájil tým, že kabinet sa venoval dôležitejším úlohám.„Je úplne logické, že predseda vlády chce mať na čele SIS človeka, ktorému dôveruje," vyjadril sa. Či to bude jeho syn, Pavol Gašpar , ktorého odsúhlasila vláda, podľa Tibora Gašpara ukážu najbližšie dni. Je tiež za to, aby sa stanovila i lehota, do ktorej musí hlava štátu vymenovať šéfa SIS.Poslanec Juraj Krúpa Sloboda a Solidarita ) tiež zdôraznil dĺžku času, ktorý koalícia potrebovala na to, prezidentke predložila nomináciu na šéfa SIS. Krúpa sa tiež pýta, na základe čoho je Pavol Gašpar vhodným kandidátom na tento post.Diskusia sa vyostrila, keď Krúpa tvrdil, že nominant na post šéfa SIS má rôzne majetky, napríklad vilu v Nitre, Tibor Gašpar syna obhajoval tým, že má právnické vzdelanie a pracoval napríklad na polícii či v oblasti súdnictva. Podľa neho spĺňa odborné i vedomostné predpoklady.