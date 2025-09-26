|
26. septembra 2025
PARLAMENT 90 HLASMI SCHVÁLIL NOVELU ÚSTAVY SR. Igor Matovič označil hlasovanie svojich poslancov za zradu.
Novou úpravou sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.
Zdieľať
Poslanci Národnej rady (NR) SR v piatok schválili 90 hlasmi novelu Ústavy SR. Do najvyššieho zákona štátu sa zakotvia dve pohlavia - muž a žena. Novou úpravou sa má dosiahnuť suverenita Slovenska v hodnotových a kultúrno-etických otázkach.
Novelu ústavy podporili okrem koaličných poslancov aj opoziční poslanci z klubu KDH okrem Františka Majerského a Františka Mikloška, ktorí nehlasovali. Za novelu hlasovali aj traja poslanci z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Medzi nimi je Richard Vašečka, ktorý to vopred avizoval, ale aj poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky. Z koaličných poslancov návrh nepodporil Ján Ferenčák (Hlas-SD), ktorý nebol prítomný.
„Posilnenie ochrany tradičných hodnôt je kľúčové pre zachovanie kultúrneho dedičstva SR a zabezpečenie právnej stability. Návrh ústavného zákona preto reaguje na potrebu ochrany kultúrneho dedičstva zakotveného v preambule Ústavy Slovenskej republiky, ktoré je osobitne spojené s uznaním manželstva medzi mužom a ženou ako jedinečného zväzku,“ uvádza sa v schválenom návrhu vládnej novely.
V ústave sa zdôrazní zvrchovanosť Slovenska v základných kultúrno-etických otázkach, pokiaľ ide o ochranu života a ľudskej dôstojnosti, súkromný a rodinný život, manželstvo, rodičovstvo a rodinu, kultúru a jazyk, ako aj o veci s tým súvisiace, a to najmä v oblasti zdravotníctva, výchovy a vzdelávania.
Návrhom sa rozširuje aj ústavnoprávna úprava sociálnych práv, konkrétne postavenie rodiny a ukotvenie rodičovských práv. Novela ústavy obsahuje aj spoločný pozmeňujúci návrh koalície a KDH a poslancov z KÚ, ktorý prešiel ešte v júni. Do ústavy teda pribudne zákaz surogátneho materstva či právo dieťaťa poznať svojich rodičov, teda ustanovenie, že matka je žena a otec je muž. Obsahovať bude aj definíciu pohlavia na základe biologických kritérií a posilnenie práv rodičov na školách.
Nové zmeny v ústave majú byť účinné od 1. novembra.
Opozícia dodala na zmenu ústavy 12 hlasov, v koalícii boli za všetci okrem Jána Ferenčáka z Hlasu. Z KDH hlasovali za Marián Čaučík, Jozef Hajko, Ján Horecký, Igor Janckulík, Milan Majerský, Peter Stachura, Branislav Škripek, Martin Šmilňák a Andrea Turčanová.
K deviatke kresťanských demokratov sa pridali traja poslanci z klubu Hnutia Slovensko – Marek Krajčí a Rastislav Krátky z Hnutia Slovensko a Richard Vašečka z Kresťanskej únie.
V Smere bolo za novelu všetkých 42 poslancov, v Hlase všetkých 25 okrem Ferenčáka. Aj všetci siedmi poslanci SNS pridali hlasy.
Z nezaradených poslancov podporujúcich vládu hlasovali za Pavel Ľupták, Ivan Ševčík, Roman Malatinec a Miroslav Radačovský.
Igor Matovič označil hlasovanie Mareka Krajčího a Rastislava Krátkeho za zradu. Obaja podporili novelu ústavy a prispeli k jej schváleniu.
„Považujeme to za zradu v mimoriadne vážnej otázke od vlastných poslancov, o ktorej sme sa dozvedeli pár minút pred hlasovaním. Takýto postup nepovažujeme za dospelý,“ vyhlásil líder hnutia Slovensko.
Informoval, že situáciu si vydiskutujú na klube. Avizoval aj následnú tlačovú konferenciu k téme.
Toto je koniec akýchkoľvek úvah o spolupráci s hnutím Slovensko, vyhlásil predseda PS Michal Šimečka po tom, čo Matovičovi poslanci Marek Krajčí a Rastislav Krátky prekvapivo zahlasovali za vládnu novelu ústavy.
„Po tomto hanebnom hlasovaní prešla novela ústavy, ktorá ublíži ľuďom na Slovensku,“ povedal Šimečka a dodal, že ho mrzí falošnosť Matovičových poslancov.
„Z večera do rána sa poklonili Ficovi,“ povedal líder PS s tým, že Matovičovi poslanci pomohli mafii.
Matovičových poslancov kritizuje aj SaS. „Toto je tá najväčšia hanba a dôkaz, že Igorovi Matovičovi nemôžete veriť,“ povedal predseda strany Branislav Gröhling, ktorý podobne ako predseda PS nevidí možnosť, aby strany s hnutím Slovensko spolupracovali.
Čo je v novele ústavy, ktorú schválili:
- ustanovenie, že Slovensko si zachováva zvrchovanosť v kultúrno-etických otázkach, čo je sporné smerom k EÚ;
- obmedzenie osvojenia dieťaťa len na manželov či na pozostalého po rodičovi;
- rovnosť medzi mužmi a ženami pri odmeňovaní za prácu;
KDH navyše presadilo pozmeňovacie návrhy:
- zakazuje sa dohoda na „porodenie dieťaťa pre iného“, teda surogátne materstvá;
- Slovensko uznáva len „biologicky určené pohlavie muža a ženy“;
- vzdelávanie zamerané na ochranu zdravia, telesnú integritu a prevenciu zneužívania má tvoriť súčasť všeobecného vzdelávania detí „v podobe primeranej ich veku“.
