Samit v Madride bude podľa Stoltenberga historický a prelomový, lídrom krajín sa má prihovoriť aj Zelenskyj

29.6.2022 (Webnoviny.sk) - Generálny tajomník Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO) Jens Stoltenberg vyhlásil, že vojenská aliancia čelí v súvislosti s vojnou na Ukrajine svojej „najväčšej výzve“ od druhej svetovej vojny. Na začiatku samitu NATO v Madride Stoltenberg v stredu konštatoval, že spojenci sa stretávajú „uprostred najvážnejšej bezpečnostnej krízy, akej sme doteraz čelili“.„Bude to historický a prelomový samit,“ povedal novinárom. Aliancia podľa jej šéfa nasadí do budúceho roka vo východnej Európe viac bojových formácií a vybavenia.Samit sa začína prelomovou dohodou Turecka s Fínskom a Švédskom, ktorá dvojici severských krajín umožní začať proces vstupu do Severoatlantickej aliancie.Očakáva sa, že lídrom 30 krajín zúčastňujúcich sa na samite NATO sa v stredu prostredníctvom videospojenia prihovorí ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj