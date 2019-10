Znečistené ovzdušie v Európe viedlo v roku 2016 k vyše 400.000 úmrtiam

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kodaň 17. októbra (TASR) - Približne 412.000 predčasných úmrtí zaznamenali v roku 2016 v európskych krajinách v súvislosti so znečistením ovzdušia. Uviedla to v stredu Európska environmentálna agentúra (EEA) so sídlom v Kodani, ktorej údaje prevzala tlačová agentúra DPA.Uvedený počet predčasných úmrtí, spájaných s dlhodobým vystavením znečistenému ovzdušiu, vychádza zo sledovania situácie v 41 európskych krajinách vrátane 28 členských krajín Európskej únie.Podľa EEA, ktorá je orgánom EÚ, boli zdrojmi tohto znečistenia cestná doprava, elektrárne, priemysel, poľnohospodárstvo i domácnosti. Najvyššiu škodlivosť pripisuje prítomnosti pevných častíc, tzv. prízemného ozónu a oxidu dusičitého v ovzduší. Tieto látky môžu spôsobovať alebo zhoršovať dýchacie ťažkosti a kardiovaskulárne ochorenia.Environmentalisti konštatovali, že sprísňovanie štandardov pre emisie od roku 1990 pomohlo znížiť počet súvisiacich predčasných úmrtí, stále sú však potrebné ďalšie kroky. Podľa EEA sú takmer všetci Európania žijúci v mestách vystavení ovzdušiu, ktorého znečistenie presahuje hodnoty odporúčané Svetovou zdravotníckou organizáciou (WHO).vyjadril sa generálny riaditeľ EEA Hans Bruyninckx.