KINO NOVINKY TÝŽDŇA: Ovečka Shaun vo filme: Farmageddon

Ovečka Shaun vo filme: Farmageddon

Vládkyňa zla 2

Pražské orgie

Ovečka Shaun vo filme: FARMAGEDDON - Blízke stretnutie tretieho druhu s najobľúbenejším ovčím stádom v Shaunovom celkom novom filmovom dobrodružstve. Čudesné svetlá nad pokojným mestečkom Mossingham oznamujú príchod záhadného návštevníka zo vzdialenej galaxie… Na neďalekej farme Mossy Bottom Farm zatiaľ Ovečka Sahun nič netuší, pretože má plné ruky práce s geniálnymi nápadmi, ako si znova vystreliť z farmára a rozhnevať Bitzera. Čoskoro však jedna mimozemská výmyselníčka neďaleko farmy havaruje, Shaun sa rýchlo chytí novej príležitosti a vyráža na intergalaktickú misiu na záchranu malej návštevníčky pred diabolskou vládnou organizáciou, ktorá sa ju snaží zajať a zneužiť pre svoje nekalé ciele. Podarí sa Shaunovi a jeho stádu odvrátiť Farmageddon na farme Mossy Bottom?Prešlo päť rokov. Kráľovná čiernej mágie žije spokojne a jej krstná dcéra Aurora pomaly dospieva. Nenávisť medzi ľuďmi a kúzelnými bytosťami sa úplne vytratila. Svadba medzi princom Filipom a Aurorou je dôvod k radosti a mnohí dúfajú v spojenectvo. Nečakaný zvrat udalostí a stretnutí s novými mocnými spojencami dostane Auroru a Zlorianu na opačné strany Veľkej vojny, ktorá preverí ich rodinné putá.Príbeh filmu Pražské orgie nás zavedie do Prahy v polovici 70. rokov, kam prichádza slávny americký spisovateľ Nathan Zuckerman – často využívané spisovateľovo alter ego – aby odniesol rukopis napísaných v jazyku jidiš do Ameriky. Autor textu bol zavraždený nacistami. Pre Zuckermana je pražská návšteva bizarným stretom totalitou ovládaným národom a podivuhodným zoskupením režimom umlčovaných umelcov. Vďaka hľadaniu rukopisu sa zoznámi so svojráznou a neskrotnou Oľgou a prenikne na vyhlásené večierky, na ktorých každý hľadá únik ku krátkej slobode po svojom. Zuckerman sa stane divákom i účastníkom dekadentného predstavenia plného zmarených snov.