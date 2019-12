Zničená bytovka v Prešove sa môže kedykoľvek zrútiť. Krízový štáb zvažuje, ako postupovať

9.12.2019 - Krízový štáb mesta Prešov zatiaľ zvažuje možnosti toho, ako bude ďalej postupovať s bytovým domom na Mukačevskej ulici, ktorý poškodil výbuch. Ako po nedeľňajšom večernom zasadnutí krízového štábu uviedla primátorka mesta Andrea Turčanová, pracujú s viacerými možnosťami, ktoré komunikujú so statikmi.



V pondelok 9. decembra očakávajú príchod súdnych znalcov z odboru statika, ktorí majú vypracovať súdnoznalecké statické posudky a tiež zástupcov firmy, ktorá sa venuje demolačným prácam.



„Pracujeme s alternatívou postupného asanovania najhorších podlaží, ktoré je aj voľným okom viditeľné, že sa rozpadávajú a odlietavajú kusy z tých častí. Až postupom prác budeme vedieť, ako sa to bude vyvíjať a či bude zasanovaná celá bytovka,“ uviedla primátorka a dodala, že aktuálne zvažujú také možnosti, pri ktorých „nebude treba robiť podkladné vrstvy a riskovať zase zaťaženie a otrasy a potom, samozrejme, odpal.“

Postupne sprístupňujú plyn a elektrinu

K termínom začiatku búracích prác sa primátorka vyjadrila opatrne. „Vzhľadom k tomu, že sa blížia sviatky a že naozaj tá statika budovy je tak poškodená, že hrozí zrútenie v ktorýkoľvek deň, chceme, aby to boli dni, nie týždne, ani mesiace,“ uviedla.Turčanová dodala, že postupne sprístupnili plyn a elektrinu v bytových domoch na Mukačevskej ulici 15 – 25 a ak v pondelok 9. decembra dopadnú tlakové skúšky vo vchodoch 11 a 13 dobre, budú sa do nich môcť vrátiť evakuované osoby. Hasiči vykonajú aj obhliadku bytového domu číslo 3.„Čo vieme, je, že nebude možné obývať bytovku číslo 7 a vchod 9, vzhľadom k tomu, že je v bezprostrednej blízkosti bytovky číslo 7, ktorá sa môže kedykoľvek zrútiť. Nebude možné ju obývať dovtedy, kým nedôjde aspoň k minimálne čiastočnej asanácii bytového domu číslo 7,“ vysvetlila primátorka, ktorá poďakovala všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú a zúčastňujú sa na záchranných prácach.

Náhradné ubytovanie pre obyvateľov

Počas víkendu poskytlo mesto evakuovaným obyvateľom z bytovky základnú finančnú pomoc. „Mimoriadne sme vybrali z pokladne 10-tisíc eur a rodiny z bytového domu číslo 7 dostávali po 200 eur na byt vyložene pre to, aby si cez víkend mohli kúpiť najnevyhnutnejšie veci a lieky,“ uviedla primátorka.Mesto pripravuje na stredajšie rokovanie zastupiteľstva nové nariadenie, ktoré by umožnilo transparentne poskytnúť ľuďom ďalšie financie. Špeciálny účet založila radnica aj na miliónovú dotáciu z rezervy predsedu vlády.Núdzové bývanie poskytnuté mestom v internáte na Volgogradskej ulici využíva zatiaľ 13 ľudí. „Ľudia majú okrem ubytovania zabezpečenú aj teplú stravu,“ uviedol hovorca mesta Prešov Vladimír Tomek.Dodal, že mesto pracuje na vypracovaní zoznamu obyvateľov, ktorým bude potrebné zabezpečiť náhradné ubytovanie. Spisujú sa aj ponuky na jeho poskytnutie. „Poverení pracovníci pracujú na tom, aby v čo najkratšom čase ľuďom, ktorí žili v bytovke, kde došlo k výbuchu, bolo zabezpečené náhradné ubytovanie,“ dodal hovorca.

Odtiahnuté autá sú na Solivarskej ulici

Kvôli sprístupneniu prístupových ciest záchranným zložkám odtiahli z okolitých parkovísk 22 automobilov.„Boli presunuté na záchytné parkovisko na Solivarskej ulici. Je to strážený areál, majitelia nemusia mať obavu o tieto vozidlá. Sú prikryté celtou, takže sa im nič nestane ani vzhľadom na poveternostné vplyvy,“ informoval Tomek a dodal, že majitelia odtiahnutých vozidiel sa majú prihlásiť na mestskom úrade, do priestorov ktorého sa od pondelka 9. decembra presťahuje aj krízový štáb.Od začiatku budúceho týždňa si tiež budú môcť všetci obyvatelia, ktorí sú dotknutí tragédiou a prišli o doklady, vybaviť náhradné preukazy.„Pôjde o duplikáty dokladov. Bude sa to vybavovať v klientskom centre Okresného úradu v Prešove. Je dôležité zdôrazniť, že všetci, ktorí sú dotknutí touto tragédiou, budú vybavení prednostne, bude zriadené špeciálne jedno pracovisko, ktoré bude pre týchto ľudí a takisto v zrýchlenom režime im budú tieto doklady vydávané,“ uviedol Tomek.

Sedem obetí a jedna nezvestná osoba

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Od začiatku týždňa je z priestorov Základnej školy Prostějovská presunutá tiež humanitárna a potravinová pomoc do priestorov Slovenského červeného kríža na Jarkovej ulici a Centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia bude v priestoroch Úradu práce na Slovenskej ulici.Ako informoval Ján Hudák, ktorý činnosť centra koordinuje, skontaktovať sa podarilo všetkých 48 rodín zo zničenej bytovky. Bola im poskytnutá psychologická, právna a humanitárna pomoc.Išlo napríklad o zabezpečenie náhradného auta pre zdravotne ťažko postihnutú osobu, ktorej pôvodné auto zničil panel po výbuchu domu. Pomoc poskytovali aj rodine s novorodencom, ktorá prišla o byt. „Prihlásili sa aj darcovia zo zahraničia, ktorí nechceli dať peniaze na účet, ale požiadali nás, aby sme vytypovali ľudí a pomohli konkrétnej osobe,“ uviedol Hudák.Požiar, ktorý vznikol v piatok 6. decembra po výbuchu plynu v bytovom dome na Mukačevskej ulici v Prešove, má zatiaľ sedem potvrdených obetí. Jedna osoba je stále nezvestná. Požiar sa podarilo úplne uhasiť v sobotu 7. decembra o siedmej hodine ráno. Na mieste zasahovalo takmer 90 profesionálnych a 29 dobrovoľných hasičov s použitím 40 kusov hasičskej techniky. V Prešove je vyhlásená mimoriadna situácia.