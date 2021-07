Znížením nákladov potenciál cloudu nekončí. Ukazuje nová správa Accenture

Príprava na trh budúcnosti

28.7.2021 (Webnoviny.sk) - To, čo trvalo roky sa udeje v priebehu mesiacov. Rapídne zmeny na trhu a nové obchodné výzvy v súvislosti s pandémiou výrazne urýchlili zavádzanie cloudových riešení. Najnovšia správa Accenture odhaľuje, že firmy plánujú do piatich rokov presunúť do cloudu až dve tretiny svojej pracovnej činnosti. Využívajú potenciál tejto technológie naplno?Accenture oslovilo takmer 4 000 vrcholových manažérov a manažérok z verejného a súkromného sektora, z ktorých 65 % uviedlo, že im migrácia do cloudu priniesla úsporu nákladov až do výšky 10 %. Je to však iba jedna strana mince. Podľa Accenture je cloud nutné vnímať viac ako len nástroj na optimalizáciu firemného rozpočtu."V súčasnosti je rozšírené nasadzovanie verejného, súkromného a edge cloudu. Problémom ostáva nedostatočná integrácia medzi nimi, ktorá spôsobuje to, že z inovácií a dát nedokáže profitovať celá organizácia. V našom prieskume sme identifikovali menšie percento firiem, ktoré sa pohybujú v takzvanom cloudovom kontinuu – okrem zníženia nákladov im cloud pomáha v zrýchlení inovácií aj spolupráce. Sú to organizácie, ktoré v cloude vidia viac ako len lacnejšiu alternatívu dátového centra. Považujú ho za budúcnosť svojho fungovania,” uvádza Juraj Vaško, Cloud, Infrastructure & Engineering Lead, Accenture Slovakia.Na trhu je podľa prieskumu Accenture približne 12-15 % firiem, v závislosti od regiónu, ktoré môžeme považovať za lídrov v implementácii cloudu. Skúsenosti, ktoré získali vo verejnom cloude dokážu tieto organizácie aplikovať vo vlastných dátových centrách a edge lokáciách, vďaka čomu sa cloud stáva súčasťou stratégie ich budúceho rozvoja. Navyše dokážu efektívnejšie napĺňať svoje udržateľné ciele. Prekvapivé pozorovanie je, že nehovoríme iba o veľkých technologických firmách. Správa Accenture potvrdzuje, že súčasťou cloudového kontinua sú aj spoločnosti ako Starbucks, 3M alebo Roche, ktoré sa pohybujú v oblastiach maloobchodu, priemyslu a zdravotníctva."Zaujímavé je zistenie, že firmy v cloudovom kontinuu nie sú síce primárne zamerané na šetrenie nákladov, avšak sú v tejto disciplíne efektívnejšie ako iné organizácie. Na nákladoch dokážu podľa našich zistení ušetriť až 2,7-krát viac, ako firmy, ktoré cloud využívajú iba na presun dát. Výber vhodného cloudového riešenia a implementáciu pokročilých postupov považujeme za podmienky pre budúcu konkurencieschopnosť firiem. Umelá inteligencia, edge computing, rozšírená realita a ďalšie moderné technológie, ktoré sú dostupné v aplikáciách a cloudových službách, dokážu pri správnom nasadení vytvoriť lepšiu zákaznícku skúsenosť a udržateľné produkty a služby,” dodáva Juraj Vaško.Accenture je globálna spoločnosť poskytujúca odborné služby v oblasti digitálnych a cloudových riešení a bezpečnosti. Venujeme sa tvorbe stratégií a poradenstvu, interaktívnym, technologickým a prevádzkovým službám, v ktorých uplatňujeme naše bohaté skúsenosti a špecializáciu vo viac ako 40 odvetviach. To všetko s podporou najväčšej siete Advanced Technology a Intelligent Operations centier na svete. Kombinovaním nových technológií s ľudskou vynaliezavosťou, poskytuje našich 569 000 ľudí služby klientom z viac ako 120 krajín. Prebiehajúce zmeny sa snažíme využiť k vytváraniu hodnôt a dosiahnutiu spoločného úspechu s našimi klientmi, zamestnancami, akcionármi, obchodnými partnermi a komunitami. Viac na www.accenture.com Informačný servis