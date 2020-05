Zodpovedný prístup telekomunikačného operátora. Prácu aj štúdium doma uľahčuje sériou benefitov

Extra dáta pre rodičov a študentov

11.5.2020 (Webnoviny.sk) -Orange dlhodobo presadzuje spoločensky zodpovedný prístup. Dokazuje to aj v tomto období, kedy rýchlo zaviedol dôležité opatrenia, ktoré pomáhajú a uľahčujú zákazníkom čas strávený doma, aby mohli držať spolu a správať sa zodpovedne.Ak vás trápi problém s nedostatočným pripojením, využite benefit v podobe 10 GB dát zadarmo. Stačí zaslať SMS v tvare DATA na číslo 317. Služba je určená pre zákazníkov Orangeu, ktorí pracujú a študujú z domu.Aby ste boli v kontakte s blízkymi, Orange ponúka neobmedzené SMS a MMS správy a tiež Nonstop dátový balík Čet. Vďaka nemu máte sprístupnené služby ako Whatsapp, Messenger, Skype alebo Viber bez toho, aby ste míňali svoje vlastné dáta. Stačí poslať SMS v tvare CET na číslo 716, v prípade neobmedzených SMS/MMS v tvare SMS na čísle 316.Na stanici Orange Sport si športoví fanúšikovia vychutnajú reprízy futbalových zápasov Ligy majstrov UEFA a súboj najlepších futbalistov planéty v 30-dielnom dokumente National Icons. Tí, ktorí chcú zostať fit aj doma, ocenia pravidelné domáce cvičenie s majsterkou sveta v aerobiku. Absolútnou novinkou je televízny prenos e-športových zápasov Y-Games @Home a eFortuna liga Challenge.Kvôli zatvoreným školám trávia deti viac času v online svete. Orange sa dlhodobo angažuje v téme naučiť deti zodpovedne a bezpečne využívať technológie. Realizuje program www.detinanete.sk , ktorý ponúka rady a informácie, ako ich chrániť pred nástrahami internetu.Nadácia Orange v polovici marca zriadila Fond pomoci . V prvej fáze vyčlenila 100 000 eur pre takmer 180 000 ľudí do zariadení poskytujúcich sociálne služby, seniorom, ľuďom so zdravotným znevýhodnením, bez domova a ohrozeným komunitám. V rámci vývoja situácie následne navýšila Fond o ďalších 100 000 eur.Nadácia Orange zriadila aj Zamestnanecký fond pomoci . Celkovou sumou 8 712 eur podporila žiadosti zamerané na ochranu ľudí, prevenciu voči riziku nákazy, zamedzeniu jej ďalšieho šírenia a eliminácie dôsledkov ohrozujúcich istoty ľudí. Zamestnanci tak pomohli ďalším takmer 6 000 jednotlivcom.Na Slovensku sa lieči na psychiatrické diagnózy 350 000 ľudí. Ďalších 750 000 ľudí s príznakmi je bez liečby. Nadácia Orange a Orange sa rozhodli podporiť Krízovú linku pomoci, o ktorej viac informácií nájdete na www.krizovalinkapomoci.sk . V prípade potreby môžete využiť bezplatnú nonstop linku na čísle 0800 500 333.Benefity pre zákazníkov, ktoré im umožnia zostať v spojení s blízkymi, odporúčania a tipy na zodpovednosť aj vo využívaní telekomunikačnej siete a všetky opatrenia a formy pomoci Orangeu a Nadácie Orange v súvislosti s aktuálnou situáciou nájdete na https://www.orange.sk/spoluazodpovedne Informačný servis