Už dnes v noci zažijeme teplotný šok, výrazne sa ochladí

Strednú Európu čakajú nasledujúce hodiny výrazné teplotné skoky. Naše územie na tom bude relatívne v pokoji a zmenu zažijeme zo dňa na deň. Na Slovensku sa výrazne ochladí v noci z pondelka na utorok. Iné oblasti ako Nemecko, či Česká republika zažijú teplotný kontrast už v pondelok, informuje imeteo.sk.

Napríklad zatiaľ čo v centrálnom Nemecku môže snežiť pri teplote nad nulou, tak na juhu Nemecka bude až 20 °C. Výrazný teplotný kontrast sa dnes očakáva aj v susednom Česku. Zatiaľ čo napríklad v Chebe alebo v Karlových Varoch bude počas dňa 5 °C, tak na Morave, o zhruba 250 km východne, sa denné teploty budú šplhať k 25 °C.

Na našom území bude dnes prevládať ešte na celom území teplé počasie. Teploty by mali byť najvyššie a na juhovýchode sa môžu dostať až k hranici 30 °C.

Teplotné kontrasty medzi západom a východom nebudeme príliš cítiť. Zmena totiž príde v noci z pondelka na utorok na celé naše územie. Denné teploty v pondelok vystúpia ešte na 22 až 30 °C, no v utorok bude už len od 7 do 17 °C, v Žilinskom a Trenčianskom kraji, na Horehroní a na Spiši 6 až 11 stupňov.

SHMÚ upozorňuje na silný vietor počas pondelka

Silný vietor zasiahne počas pondelka väčšinu územia Slovenska, nevyhne sa ani horám. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého a druhého stupňa.

Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí od 10.00 h pre Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky, Trnavský, Prešovský a Žilinský kraj. Vietor môže krátkodobo, teda v nárazoch, dosiahnuť rýchlosť od 65 do 85 kilometrov za hodinu. "Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," približujú meteorológovia.

Pre Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj platí výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách od 16.00 h. Vietor tam v nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť od 110 do 135 kilometrov za hodinu. O 21.00 h by mal vietor nabrať na intenzite. Preto SHMÚ hovorí o sile vetra, ktorý by mal dosiahnuť rýchlosť od 135 do 160 kilometrov za hodinu.

"Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," dodávajú meteorológovia.