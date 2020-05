Koronavírus: Na Slovensku klesol kĺzavý medián na dvojku, v Česku zrušili ďalšie obmedzenia a o dva týždne možno odložia aj rúška (online)

12:06 Obyvatelia Británie nebudú môcť navštíviť kaderníctvo alebo ísť na obed do reštaurácie prinajmenšom do 4. júla. Pre televíznu stanicu Sky News to povedal britský minister zahraničia Dominic Raab.

Na základe vládneho trojfázového plánu na zmierňovanie obmedzenia pohybu, Briti, ktorí nemôžu pracovať z domu, budú nabádaní, aby sa od stredy vrátili do zamestnania. Minister Raab uviedol, že táto „mierna“ zmena obmedzenia bude zahŕňať stavbárov a ľudí pracujúcich v priemysle.

V druhej fáze, ktorá sa začne 1. júna, chce britská vláda povoliť opätovné otvorenie niektorých predajní. Vláda však ľudí, ktorých nabáda, aby sa tento týždeň vrátili do zamestnania, zároveň vyzýva, aby sa vyhli verejnej doprave. Ak je to možné, ľudia by do práce mali ísť autom, bicyklom alebo dokonca peši.

11:49 Ak ľudstvo nezastaví devastáciu prírody, hrozia mu ešte ničivejšie pandémie, než je súčasný koronavírus.

11:32 Opozičný Smer-SD pokračuje v kritike vládnej pomoci. Exminister hospodárstva Peter Žiga pripomenul vládny sľub napumpovať do ekonomiky mesačne miliardu eur a ďalších 500 miliónov eur v bankových zárukách. Doteraz však z takzvanej prvej pomoci štát podnikateľom vyplatil iba niečo cez 20 miliónov eur.

Expremiér Peter Pellegrini a bývalý minister hospodárstva Peter Žiga. Foto: archívne, SITA/Branislav Bibel.