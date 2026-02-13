Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

13. februára 2026

ZOH 2026 hokej: Slovensko vyhralo nad Talianskom 3:2 a v tabuľke má 6 bodov po dvoch víťazstvách



Taliani znížili v závere na 2:3 a odvolali brankára v snahe vyrovnať, no Slováci už výsledok udržali. Najbližší zápas hrajú v sobotu o 12.10 h proti Švédsku.



ZOH 2026 hokej: Slovensko vyhralo nad Talianskom 3:2 a v tabuľke má 6 bodov po dvoch víťazstvách

Kým v zápase s Fínskom (4:1) mohli Slováci iba prekvapiť, proti Talianom boli jasným favoritom.

V piatok nastúpili v bránke so Stanislavom Škorvánkom, ktorý vystriedal Samuela Hlavaja. Juraj Slafkovský, ktorý dal proti Fínom dva góly, hral znova v prvom útoku.

Slovenskí hokejisti neboli v úvode príliš presvedčiví, v prvých desiatich minútach vystrelili na bránku len raz. Taliani sa dostali aj do obrovskej šance po tom, čo sa pošmykol Martin Marinčin, no Škorvánek predviedol výborný zákrok.

Jednu z najväčších šancí mali Slováci v závere tretiny, keď Tomáš Tatar trafil iba talianskeho brankára a vzápätí sa puk nepodarilo doraziť do bránky ani Slafkovskému.

V 24. minúte Slováci využili presilovú hru, keď Libor Hudáček prihrával cez bránkovisko na Tatara a taliansky obranca si zrazil puk do vlastnej bránky. Na 2:0 zvýšil Tomáš Sukeľ, ktorý prekonal brankára na dvakrát. Taliani znížili krátko pred koncom tretiny.

V 57. minúte Taliani znížili na 2:3 po góle Dustina Gazleyho. Puk síce kopol do bránky, no rozhodcovia gól uznali.

Slovensko má v tíme troch hráčov z ruskej KHL – útočníkov Adama Ružičku a Adama Lišku a obrancu Martina Gernáta. Jedinou ďalšou krajinou so zástupcom z KHL je Francúzsko (Stéphane Da Costa, ktorý v lige pôsobí nepretržite od roku 2018).

Najbližší zápas hrajú hokejisti v sobotu o 12.10 h proti Švédsku. Skupinová časť má len tri zápasy. Následné zápasy play-off sú na programe 17. februára a štvrťfinále 18. februára.

Do štvrťfinále automaticky postupujú víťazi skupín a najlepší tím z druhých miest. To teda ešte automaticky neznamená priamy postup, no zaručuje minimálne to, že sa druhý tím skupiny v osemfinále stretne s jedným z dvoch najhorších tímov po skupinovej fáze.

Počas oslabenia v 44. minúte predviedol Škorvánek jeden z najkrajších zákrokov turnaja. Tommy Purdeller sa ocitol pred prázdnou bránkou, ale Slovák bol pripravený. Na 3:1 zvýšil v presilovej hre Adam Ružička.

hlas po zápase /zdroj: STVR/:

Libor Hudáček, útočník SR: „Je to pekné, že aj gólmi môžem pomôcť tímu. Som rád, že mi to padlo, no mal som aj viac šancí a mohol som dať viac gólov. Dnes tam bolo veľa oslabení, niektoré zbytočné, ale ubránili sme to. Musíme sa z toho poučiť. Teraz musíme zregenerovať, oddýchnuť si, nabrať sily a zajtra sa znovu obliecť do montérok a ísť do boja proti Švédom.“

Vladimír Országh, tréner SR: „Mali sme veľmi veľa vylúčení a tým pádom sme súpera udržiavali v hre. Toho sa budeme musieť vyvarovať, musíme byť disciplinovanejší v ďalšom zápase proti Švédom. Ale pre nás je to dôležité víťazstvo, nerodilo sa ľahko a potvrdilo sa, že tu naozaj nie je slabý súper. Taliani potvrdili výkonnosť, ktorú mali v zápase proti Švédom, kde ich naozaj až do konca trápili a Švédi rozhodli až na konci zápasu.“

Matúš Sukeľ, autor druhého gólu SR, v reprezentácii odohral svoj stý zápas: „Vraveli sme si, že je to hlavne o nás, aby sme sa pozerali hlavne na seba, aby sme nič nepodcenili a išli do toho naplno. Vedeli sme, že to nebude nič jednoduché a to sa aj potvrdilo. Ale pre nás to je dôležité víťazstvo.“

Oliver Okuliar, útočník SR: „Najdôležitejšie je, že máme tri body. Možno to nebolo najkrajšie víťazstvo, každý si možno myslel, že to bude väčší výsledok, ale sme veľmi radi za tri body a na konci dňa sa ráta najmä to.“

tabuľka B-skupiny:

1. SLOVENSKO 2 2 0 0 0 7:3 6
2. Fínsko 2 1 0 0 1 5:5 3
3. Švédsko 2 1 0 0 1 6:6 3
4. Taliansko 2 0 0 0 2 4:8 0

ZOH 2026 - hokej, B-skupina

Taliansko - SLOVENSKO 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Góly: 38. Bradley (Pietroniro, Gazley), 57. Gazley (Larkin, Pietroniro) - 24. Hudáček (Slafkovský, Dvorský), 34. Sukeľ (Liška, Cingel), 52. Ružička (Regenda, Gernát). Rozhodcovia: Schrader (Nem.), Pochmara - Briganti, Murray (všetci USA), vylúčení: 6:6 na 2 min., presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, 3986 divákov.

Taliansko: Fadani (51. Clara) – Larkin, Trivellato, Pietroniro, Zanatta, DiTomaso, Glira, Seed, Di Perna – Gazley, Bradley, DiGiacinto – De Luca, Frycklund, Saracino – Purdeller, Mantenuto, Frigo – Zanetti, Kostner, Morini

Slovensko: Škorvánek – Nemec, Fehérváry, Černák, Gernát, Čerešňák, Marinčin, Koch – Tatar, Ružička, Slafkovský – Regenda, Pospíšil, Kelemen – Hudáček, Dvorský, Liška – Okuliar, Sukeľ, Takáč – Cingel

 

 


