|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 10.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gabriela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. februára 2026
ZOH 2026: Rädlerová s Huberovou získali zlato v kombinácii, bez medaily skončili Breezy Johnsonová a Mikaela Shiffrinová
Slovenské reprezentantky súťaž nedokončili, po 26. mieste Kataríny Šrobovej v zjazde Petra Vlhová pri svojom návrate na súťažné svahy po vyše dvojročnej pauze vypadla v slalomovej časti.
Zdieľať
Rakúske lyžiarky Ariane Rädlerová a Katharina Huberová získali na ZOH 2026 zlato v tímovej kombinácii. V utorkovej súťaži na zjazdovke Tofana v Cortine d'Ampezzo triumfovali s náskokom piatich stotín pred nemeckou dvojicou Kira Weidleová-Winkelmannová a Emma Aicherová, bronz vybojovali Američanky Jacqueline Wilesová a Paula Moltzanová (+0,25). Slovenské reprezentantky súťaž nedokončili, po 26. mieste Kataríny Šrobovej v zjazde Petra Vlhová pri svojom návrate na súťažné svahy po vyše dvojročnej pauze vypadla v slalomovej časti.
Bez medaily skončilo hviezdne americké duo Breezy Johnsonová a Mikaela Shiffrinová, ktoré sa muselo uspokojiť so štvrtým miestom (+0,31). Johnsonová pritom viedla po kombinačnom zjazde, no Shiffrinová zajazdila v slalome šokujúco až 15. čas. V siedmej olympijskej súťaži v rade tak vyšla medailovo naprázdno. Najlepšiu slalomovú jazdu predviedla Aicherová, ktorá si tak po striebre v špeciálnom zjazde vybojovala na ZOH 2026 druhú medailu.
V prvej časti kombinácie dosiahla najlepší čas Johnsonová, čerstvá olympijská šampiónka v zjazde síce v technickej strednej časti niekoľkokrát zišla z ideálnej línie, ale rovnako ako v nedeľu nestratila rýchlosť a ideálne jej vyšla spodná kĺzavá pasáž. Pred druhou Rädlerovou mala náskok 6 stotín, tretia bola v kombinačnom zjazde domáca Laura Pirovanová s mankom 27 stotín. Najväčšia talianska nádej a bronzová medailistka zo špeciálneho zjazdu Sofia Goggiová vypadla v dolnej časti trate.
V druhej časti kombinácie nasadila latku vysoko Aicherová. Po šiestom mieste Kiry Weidlovej-Winkelmannovej v zjazde predviedla 22-ročná univerzálka v slalome bezchybnú, agresívnu jazdu a dostala sa do vedenia. Nezosadila ju z neho Rakúšanka Katharina Truppeová, Američanka Moltzanová a ani Talianka Martina Peterliniová, ktorá na smútok publika vypadla. Aicherovú prekonala až Huberová, obe tak mali istotu cenného kovu. Od Shiffrinovej sa očakával útok na zlato, lenže americká slalomová superstar nepredviedla svoju typickú jazdu. Na rozbitej trati nedokázala nabrať potrebné tempo a v cieli mala stratu 31 stotín na Aicherovú, čo nestačilo ani na medailu.
Historicky prvý olympijský titul v tímovej kombinácii žien tak patrí druhej rakúskej dvojici. Prvé rakúske duo Cornelia Hütterová a Katharina Truppeová obsadilo až piate miesto. „Myslím si, že som v zjazde predviedla kvalitnú jazdu. Pri Kathi som mala dobrý pocit, slalom zvládla super. Ja som bola neuveriteľne nervózna. Je to také 'cool', od malička som o tomto snívala. Ešte stále mi úplne nedochádza, že je z toho zlato,“ vyjadrila sa pre ORF Rädlerová, na ktorú nadviazala jej krajanka Huberová: „Je to neopísateľné. Bola som extrémne nervózna. Ari zajazdila skvele a ja som si predsavzala, že pôjdem rovnako. Že to nakoniec vyšlo a sme olympijské víťazky, tomu nemôžem stále uveriť.“
Vlhová sa predstavila v kombinácii spoločne so Šrobovou. Dvadsaťjedenročná lyžiarka dostala príležitosť v kombinačnom zjazde a pri svojej olympijskej premiére zašla 26. čas, keď na Johnsonovú stratila 10,07 sekundy. V spodnej časti trate v jednej zo zákrut takmer „vyletela“ z trate, ale dokázala to ustáť, zmestila sa do ďalšej brány a svoju jazdu dokončila. V cieli ju klasifikovali na poslednom mieste. Keďže v popoludňajšej slalomovej časti sa išlo v obrátenom poradí, Vlhová v nej vyštartovala ako prvá. Mala tak výhodu neporušenej trate. Od úvodu našla dobrý rytmus, no chýbala jej ešte potrebná razancia. Po druhom medzičase nezvládla kombináciu bránok, zavadila vnútornou lyžou o bránu a už nedokázala zareagovať, aby išla do ďalšieho oblúka. Po jej vypadnutí tak Slovenky neboli v súťaži klasifikované.
„Cítila som sa dobre, koleno bolo tiež v pohode. Ak by nebolo v pohode, tak tu nie som. Teším sa na ďalšie preteky,“ uviedla pre STVR olympijská víťazka v slalome z Pekingu 2022, majsterka sveta 2019 v obrovskom slalome a celková víťazka Svetového pohára v sezóne 2020/21. „U Katky to bolo miestami napäté, ale som rada, že prišla napokon do cieľa. Nakoniec som to pokazila ja. S Katkou som sa včera rozprávala, podporila som ju a povedala som jej, aby nemala stres, keď je okolo mňa taký chaos. Že nech to akokoľvek dopadne, aby sa mnou netrápila. Som rada, že mi umožnila ten štart a že som si to mohla vyskúšať. Vždy sa snažím podať zo seba maximum, chcem lyžovať najlepšie, ako viem, ale treba byť k sebe úprimný. Dva roky nebyť v pretekovom móde - to je veľmi dlhá doba. Išla som sem preto, aby som sa vrátila a mala znovu ten pocit pred štartom. Napriek vypadnutiu som veľmi vďačná, že som mohla byť na štarte a podať aspoň aký-taký výkon. Stále mám veľmi veľa roboty pred sebou,“ dodala.
Vlhová sa na súťažný svah postavila prvýkrát od pádu v obrovskom slalome v Jasnej 20. januára 2024, pri ktorom si vážne poranila koleno. Tridsaťročná lyžiarka už v závere januára potvrdila, že po dvojročnej pauze dostala od lekárov zelenú na plnú lyžiarsku záťaž. Vyjadrila túžbu súťažiť na ZOH 2026, ale všetko záviselo od toho, či sa stihne pripraviť do začiatku olympijských pretekov. Definitívne potvrdila, že bude štartovať na ZOH, v sobotu večer. V tímovej súťaži si chcela predovšetkým vyskúšať svah Tofana, kde bude o osem dní neskôr štartovať aj v klasickom slalome. V ňom pred štyrmi rokmi získala zlato na ZOH 2022 v Pekingu, po dlhej pauze si však nedáva výkonnostné ciele a nehovorí o obhajobe.
Tímová kombinácia je nová disciplína v olympijskom programe. Pozostáva z dvojíc, kde jedna pretekárka štartuje v zjazde a druhá v slalome. Ich časy sa sčítajú a určia konečný výsledok. Celkovo do súťaže zasiahlo 28 dvojíc, pričom hneď štyri vyskladali Švajčiarky, Rakúšanky, Američanky aj domáce Talianky. Trojnásobné zastúpenie malo Francúzsko, po dva tímy Kanada a Česko a po jednej dvojici mali v štartovej listine okrem Slovenska aj Nemecko, Slovinsko, Nórsko a Argentína.
ZOH 2026 - alpské lyžovanie
ženy - tímová kombinácia: 1. Ariane Rädlerová, Katharina Huberová (Rak.) 2:21,66 min. (1:36,65 min./45,01 s), 2. Kira Weidleová-Winkelmannová, Emma Aicherová (Nem.) +0,05 s (1:37,33/44,38), 3. Jacqueline Wilesová, Paula Moltzanová (USA) +0,25 (1:37,04/44,87), 4. Breezy Johnsonová, Mikaela Shiffrinová (USA) +0,31, 5. Cornelia Hütterová, Katharina Truppeová (Rak.) +0,61, 6. Jasmine Fluryová, Wendy Holdenerová (Švaj.) +0,88, 7. Nina Ortliebová, Katharina Gallhuberová (Rak.) +0,97, 8. Laura Gaucheová, Marion Chevrierová (Fr.) +1,13, 9. Corinne Suterová, Camille Rastová (Švaj.) +1,24, 10. Nicol Delagová, Anna Trockerová (Tal.) +1,28 (1:37,75/45,19), ..., Katarína ŠROBOVÁ, Petra VLHOVÁ (SR) nedokončili
Prečítajte si tiež
ZOH 2026: Vlhová vypadla v kombinácii: Stále je predo mnou veľa práce
ZOH 2026: Petra Vlhová na olympiáde nedokončila prvý slalom po zranení