 24hod.sk    Šport

10. februára 2026

ZOH 2026: Petra Vlhová na olympiáde nedokončila prvý slalom po zranení


V druhej časti tímovej kombinácie neprešla správne jednu z bránok, išla ako prvá v poradí. Priamy prenos vysiela STVR na stanici Šport a Eurosport.



Zdieľať
ZOH 2026: Petra Vlhová na olympiáde nedokončila prvý slalom po zranení

Do slalomovej časti postúpilo 26 tímov.

Vlhová absolvovala svoj prvý štart od 20. januára 2026, kedy si zranila koleno v Jasnej. Na olympiáde bude štartovať aj v individuálnych slalomových pretekoch v stredu 18. februára.

Líderkou po zjazdovom kole je Američanka Breezy Johnson, ktorá je v tíme so slalomárkou Mikaelou Shiffrin. Spolu vyhrali zlato aj na vlaňajších MS v lyžovaní.

V Cortine d’Ampezzo štartovala už doobeda slovenská zjazdárka Katarína Šrobová, do cieľa prišla na 26. mieste so stratou 10,07 sekundy. Keďže bola poslednou z lyžiarok, ktoré prišli do cieľa, Vlhová začínala preteky slalomu.

Tímová kombinácia má na olympijských hrách premiéru. Nahradila alpskú kombináciu, kde jedna pretekárka išla zjazd aj slalom. V tejto disciplíne musia ísť dve lyžiarky – prvá zjazd, druhá slalom.

správu budeme aktualizovať


