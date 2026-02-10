|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 10.2.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Gabriela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
10. februára 2026
ZOH 2026: Petra Vlhová na olympiáde nedokončila prvý slalom po zranení
V druhej časti tímovej kombinácie neprešla správne jednu z bránok, išla ako prvá v poradí. Priamy prenos vysiela STVR na stanici Šport a Eurosport.
Zdieľať
Do slalomovej časti postúpilo 26 tímov.
Vlhová absolvovala svoj prvý štart od 20. januára 2026, kedy si zranila koleno v Jasnej. Na olympiáde bude štartovať aj v individuálnych slalomových pretekoch v stredu 18. februára.
Líderkou po zjazdovom kole je Američanka Breezy Johnson, ktorá je v tíme so slalomárkou Mikaelou Shiffrin. Spolu vyhrali zlato aj na vlaňajších MS v lyžovaní.
V Cortine d’Ampezzo štartovala už doobeda slovenská zjazdárka Katarína Šrobová, do cieľa prišla na 26. mieste so stratou 10,07 sekundy. Keďže bola poslednou z lyžiarok, ktoré prišli do cieľa, Vlhová začínala preteky slalomu.
Tímová kombinácia má na olympijských hrách premiéru. Nahradila alpskú kombináciu, kde jedna pretekárka išla zjazd aj slalom. V tejto disciplíne musia ísť dve lyžiarky – prvá zjazd, druhá slalom.
správu budeme aktualizovať
Súvisiace články:
ZOH 2026: Vlhová pred návratom: Víťazstvo je už to, že som tu (9. 2. 2026)
ZOH 2026: Vlhová potvrdila štart v tímovej kombinácii a v slalome (8. 2. 2026)
Vlhová si zatrénovala v Špindlerovom Mlyne: „Bolo to super“ (22. 1. 2026)
Vlhová dostala od lekárov povolenie na plnú lyžiarsku záťaž a chce zabojovať o účasť na zimných olympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo (17. 1. 2026)
Vlhová sa vracia na svahy pod novým trénerom Gemzom (8. 10. 2025)
Vlhová prerušila spoluprácu s Pinim, chce si doliečiť zranené koleno (31. 3. 2025)
Vlhová navštívila Saalbach: Som bojovníčka a verím, že sa vrátim (15. 2. 2025)
Vlhová už naplno zaťažuje koleno: Vrátim sa iba presvedčená o forme (6. 2. 2025)
Petra Vlhová nebude súťažiť na majstrovstvách sveta (20. 1. 2025)
Petra Vlhová stále cíti bolesti, vráti sa najskôr až vo februári (29. 12. 2024)
Prečítajte si tiež
Katarína Šrobová prišla do cieľa tímovej kombinácie na 26. mieste. Petra Vlhová bude dnes štartovať po vyše dvoch rokoch v slalomovej časti