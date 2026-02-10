|
Utorok 10.2.2026
Meniny má Gabriela
|Denník - Správy
10. februára 2026
ZOH 2026: Vlhová vypadla v kombinácii: Stále je predo mnou veľa práce
V slalomovej časti vyštartovala ako prvá v poradí, no vypadla približne v polovici trate.
Slovenská lyžiarka Petra Vlhová pri svojom návrate na súťažné svahy po dvojročnej pauze nedokončila tímovú kombináciu na ZOH 2026. V slalomovej časti vyštartovala ako prvá v poradí, no vypadla približne v polovici trate.
Vlhová sa predstavila v kombinácii spoločne s Katarínou Šrobovou. Dvadsaťjedenročná lyžiarka dostala príležitosť v kombinačnom zjazde a pri svojej olympijskej premiére zašla 26. čas, keď na zjazdovke Tofana v Cortine d'Ampezzo stratila na najrýchlejšiu Američanku Breezy Johnsonovú 10,07 sekundy. V spodnej časti trate v jednej zo zákrut takmer „vyletela“ z trate, ale dokázala to ustáť, zmestila sa do ďalšej brány a svoju jazdu dokončila. V cieli ju klasifikovali na poslednom mieste. Keďže v popoludňajšej slalomovej časti sa išlo v obrátenom poradí, Vlhová v nej vyštartovala ako prvá. Mala tak výhodu neporušenej trate. Od úvodu našla dobrý rytmus, no po druhom medzičase nezvládla kombináciu bránok a vypadla. Slovenky tak nebudú v súťaži klasifikované.
„Cítila som sa dobre, koleno bolo tiež v pohode. Ak by nebolo v pohode, tak tu nie som. Teším sa na ďalšie preteky,“ uviedla pre STVR olympijská víťazka v slalome z Pekingu 2022, majsterka sveta 2019 v obrovskom slalome a celková víťazka Svetového pohára v sezóne 2020/21. „U Katky to bolo miestami napäté, ale som rada, že prišla napokon do cieľa. Nakoniec som to pokazila ja. S Katkou som sa včera rozprávala, podporila som ju a povedala som jej, aby nemala stres, keď je okolo mňa taký chaos. Že nech to akokoľvek dopadne, aby sa mnou netrápila. Som rada, že mi umožnila ten štart a že som si to mohla vyskúšať. Vždy sa snažím podať zo seba maximum, chcem lyžovať najlepšie, ako viem, ale treba byť k sebe úprimný. Dva roky nebyť v pretekovom móde - to je veľmi dlhá doba. Išla som sem preto, aby som sa vrátila a mala znovu ten pocit pred štartom. Napriek vypadnutiu som veľmi vďačná, že som mohla byť na štarte a podať aspoň aký-taký výkon. Stále mám veľmi veľa roboty pred sebou,“ dodala.
Vlhová sa na súťažný svah postavila prvýkrát od pádu v obrovskom slalome v Jasnej 20. januára 2024, pri ktorom si vážne poranila koleno. Tridsaťročná lyžiarka už v závere januára potvrdila, že po dvojročnej pauze dostala od lekárov zelenú na plnú lyžiarsku záťaž. Vyjadrila túžbu súťažiť na ZOH 2026, ale všetko záviselo od toho, či sa stihne pripraviť do začiatku olympijských pretekov. Definitívne potvrdila, že bude štartovať na ZOH, v sobotu večer. V tímovej súťaži si chcela predovšetkým vyskúšať svah Tofana, kde bude o osem dní neskôr štartovať aj v klasickom slalome. V ňom pred štyrmi rokmi získala zlato na ZOH 2022 v Pekingu, po dlhej pauze si však nedáva výkonnostné ciele a nehovorí o obhajobe.
