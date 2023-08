O hlasovací preukaz sa dá e-mailom či listom požiadať do 8. septembra

O hlasovací preukaz na voľbu mimo trvalého bydliska sa dá e-mailom alebo listom požiadať len do 8. septembra. Osobne sa bude dať vybaviť preukaz najneskôr deň pred parlamentnými voľbami, teda 29. septembra. Upozorňuje na to Ministerstvo vnútra (MV) SR. O hlasovací preukaz treba požiadať obec, v ktorej má volič trvalý pobyt. Hlasovať sa s ním dá kdekoľvek na Slovensku.





Obce začali so zasielaním preukazov 16. augusta. Na úradnej tabuli a na webe, ak ho majú zriadený, mali povinnosť zverejniť e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu.Ak volič požiada o preukaz e-mailom alebo listom, obec mu ho zašle na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Zasiela sa doporučenou zásielkou "do vlastných rúk".Volič môže požiadať o hlasovací preukaz osobne najneskôr posledný pracovný deň pred voľbami v úradných hodinách obce. Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne. Požiadať oň môže aj splnomocnená osoba, a to najneskôr deň pred voľbami.Hlasovací preukaz sa vydá voličovi len raz, pri prípadnej strate mu obec nový nevydá. Ak už raz volič hlasovací preukaz dostal, nemôže bez neho voliť ani v mieste svojho bydliska.Predčasné parlamentné voľby budú 30. septembra. Kandiduje v nich 24 politických strán a hnutí a jedna koalícia. Voliči dostávajú v týchto dňoch do schránok oznámenie o mieste a čase konania volieb a zoznam kandidátov. Obce a mestá ich doručia do každej domácnosti najneskôr do utorka 5. septembra.