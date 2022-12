Zomrel český herec Ladislav Trojan

Vo veku 90 rokov v nedeľu zomrel herec Ladislav Trojan. Oznámila to jeho rodina.





"Dnes nad ránom zomrel náš milý otec, herec Ladislav Trojan. Odišiel v spánku, v pokoji a mieri. Úsmev mal na tvári do poslednej chvíle," uviedli v nedeľu na sociálnych sieťach jeho synovia producent a režisér Ondřej Trojan a herec Ivan Trojan.Ladislav Trojan svoju prvú ochotnícku úlohu ešte ako dieťa odohral v orlovne v pražských Dejviciach. Táto sála sa postupom času premenila na dnes slávne divadlo, kde dlhodobo hrá jeho syn Ivan. Podľa vlastných slov sa k divadlu "navážno" dostal až počas gymnázia vďaka jednému z profesorov. Po štúdiu na pražskej DAMU pôsobil vo viacerých divadlách, najdlhšie v Mestských divadlách pražských.Hral vo vyše stovke filmov, z ktorých sú najznámejšie Vrchní prchni, Kamarát do dažďa alebo Vlastníci.Asi najväčšiu popularitu mu vyniesla postava mladého Vendu Potůčka v televíznom seriáli Traja chlapi v chalupe, kde hral spoločne s Lubomírom Lipským (dedo Potůček) a Janom Skopečkom (otec Potůček). Zahral si aj v seriáloch F. L. Věk alebo Poisťovňa šťastia.Od roku 2011 do novembra 2018 moderoval Kúzelnú škôlku, kde hral deda Láďu.