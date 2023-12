Zomrel herec Ladislav Županič, mal 80 rokov

Vo veku 80 rokov zomrel v sobotu český herec a dabér Ladislav Županič. Podľa webových Noviniek.cz skonal vo vinohradskej nemocnici v Prahe.





"Herecká asociácia Vás bohužiaľ musí informovať o smutnej správe, ktorá nás veľmi zasiahla. Podľa informácií rodiny dnes náhle zomrel kolega, skvelý herec, dabér, pred časom aj riaditeľ Hudobného divadla Karlín, nositeľ Ceny Thálie, pán Ladislav Županič. České herectvo tak opustila veľká osobnosť," uviedla na sociálnych sieťach Herecká asociácia."Práve mi to napísal v správe známy, som z toho úplne v šoku. Poznala som ho ako riaditeľa karlínskeho divadla, tam sme spolu tiež hrali v krásnych hrách. Bol to práve on, kto mi dal veľa príležitostí. Budem naňho spomínať ako na krásneho človeka, ktorý miloval ľudí," povedala herečka Kateřina Brožová.Županiča poznajú divadelní, filmoví a televízni diváci všetkých generácií, jeho hlas zase milovníci snímok s Clintom Eastwoodom, Paulom Hoganom či Melom Gibsonom. Zanedbateľné nie je ani jeho desaťročné pôsobenie na čele karlínskeho divadla.Županič sa narodil v Prostějove v roku 1943. Po absolvovaní brnianskej Janáčkovej akadémie múzických umení (JAMU) v roku 1964 začal pôsobiť v divadle malých foriem Paravan. Po krátkom angažmáne v Armádnom zbore Víta Nejedlého nastúpil v roku 1970 do Hudobného divadla Karlín, ktorému neskôr i šéfoval.Vo filme sa na začiatku kariéry mihol v Noci na Karlštejne, v Tajomstve hradu v Karpatoch nadaboval Michala Dočolomanského. Medzi jeho najznámejšie filmy patria Vesničko má středisková, Kamarád do deště, oba diely rozprávky Princezna ze Mlejna alebo relatívne nedávny Příběh kmotra.V televízii sa objavil napríklad v seriáloch Arabela, Chlapci a chlapi, Zdivočelá země či Okresní přebor.V roku 2015 získal Cenu Thálie za celoživotnú prácu v odbore muzikál-opereta. Bol trikrát ženatý, jeho druhá manželka bola herečka Jana Drbohlavová, ktorá zomrela v roku 2019.