Legendy Scorpions a Kabát vystúpia budúci rok na Topfeste

Legendárna skupina Scorpions príde opäť na Slovensko. Na festivale Topfest odpália svoju energickú šou 27. júna 2024. O deň neskôr sa na žilinskom letisku predstaví česká rocková legenda Kabát.





Scorpions sú jednou z najvýznamnejších rockových skupín posledných desaťročí, doteraz predali viac ako 120 miliónov nahrávok a odohrali viac ako 5000 koncertov. Počas svojej 50-ročnej histórie sa stali najúspešnejšou rockovou kapelou v Európe. Minulý rok vo februári vydali už 19. štúdiový album Rock Believer."V priebehu rokov sme veľakrát počuli ľudí povedať, že rock je mŕtvy. Ale stále existujú milióny skalných veriacich po celom svete, aby dokázali, že sa mýlia. Naši fanúšikovia sú najlepší na svete a sme radi, že sme ich našli aj na Slovensku," hovorí Klaus Meine, spevák skupiny Scorpions."Sme veľmi radi, že naša misia bola splnená a vyhoveli sme prianiu našich fanúšikov. V roku 2022 sme spustili anketu o kapelách, ktoré by chceli vidieť hrať na legendárnom festivale Topfest. Kapela Scorpions je dôkazom toho, že pre mnohých slovenských fanúšikov je neodmysliteľnou súčasťou rockového sveta," uviedol Michal Krasňan, riaditeľ Topfest Management.Po skupine Scorpions predstavili organizátori ďalšiu legendu, českú rockovú skupinu Kabát. Ich koncert bude jedným z turné Po čertech velký turné 2024. Bude výnimočné, pretože kapela oslávi budúci rok 35 rokov, čo hrajú v nezmenenej zostave."Dlhodobo riešime problém, že sa s Kabátom nemôžeme koncertne vrátiť do Žiliny, kde sme v minulosti koncertovali. Bohužiaľ, tam nie je aktuálne hala, do ktorej by sme sa vošli s veľkosťou produkcie, ktorú so sebou vozíme. Tak sme s vďakou prijali ponuku hrať na tomto festivale. V podstate privezieme rovnakú šou, akú fanúšikovia uvidia v rámci halového turné, diváci si vypočujú rovnaký play list ako fanúšikovia na halovom turné. Rozhodne nejde o bežné festivalové vystúpenie," uviedol manažér kapely Radek Havlíček.