Ďuriš: Posledný Jakubiskov film nemal byť len pokračovaním Perinbaby

Posledné dielo velikána slovenského filmu Juraja Jakubiska "Perinbaba a dva svety" obohatilo tento týždeň program kín. "Spolu sme sa snažili, aby sme čiastočne nadviazali na Perinbabu, ktorá bola úžasná po výtvarnej stránke aj vďaka môjmu kolegovi Dodovi Šimončičovi," uviedol k novému filmu jeho kameraman Ján Ďuriš. Tvorcovia a herci filmovú rozprávku predstavili aj na slávnostnej premiére, ktorá sa v pondelok (4. 12.) konala v Bratislave.





Ján Ďuriš nakrútil s Jurajom Jakubiskom, režisérom, pre ktorého bola obrazová stránka to najdôležitejšie, niekoľko filmov. Spolupracoval s ním aj na snímke Nejasná správa o konci sveta, za ktorý v roku 1997 získal kameraman na MFF v Montreale Cenu za najväčší umelecký prínos. "Snažili sme sa, aby to nebolo len pokračovanie Perinbaby, ale aby estetika digitálnej kinematografie priniesla niečo nové aj vo výtvarnej zložke, ale hlavne to pomohlo oživiť niekoľko hercov, ktorí, bohužiaľ, už nie sú medzi nami," poznamenal Ďuriš.Záverečné dielo zosnulého režiséra Juraja Jakubiska (1938-2023) má ambície zaujať všetky generácie. V príbehu lásky a fantázie sa predstaví Lukáš Frlajs v úlohe Lukáša, syna pôvodných hrdinov Alžbetky a Jakuba. Jeho lásku Luciu stvárnila baletka a herečka Valéria Frištik, ktorú hlavný hrdina stretáva na strastiplnej ceste do bájnej krajiny hojnosti. Na ceste za dobrodružstvom a láskou ho chráni a pomáha mu jeho kmotra Perinbaba (Giulietta Masina), zatiaľ čo Zubatá (Darija Pavlovičová, Albín Medúz a Valerie Kaplanová) sa Lukášovi snaží ublížiť a kladie mu polená pod nohy podobne ako jeho otcovi Jakubovi.V pokračovaní legendárnej rozprávky uvidia diváci aj Andreu Verešovú, Ivana Romančíka, Reného Štúra, Petru Vančíkovú, Ľubomíra Pauloviča, Valériu Zawadskú a Dana Nekonečného ako Principála v jeho poslednej filmovej úlohe.Film Perinbaba a dva svety je v kinách od 7. decembra.