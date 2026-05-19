19. mája 2026

Divadlo Nová Scéna opäť povedie Ingrid Fašiangová, Šimkovičová vyzdvihla dosiahnuté výsledky aj víziu rozvoja


Ministerstvo kultúry SR pozitívne hodnotí vysokú umeleckú úroveň muzikálových predstavení divadla, ktoré sú populárne medzi publikom, ako aj jeho veľmi dobré ekonomické výsledky. Ministerka ...



19.5.2026 (SITA.sk) - Ministerstvo kultúry SR pozitívne hodnotí vysokú umeleckú úroveň muzikálových predstavení divadla, ktoré sú populárne medzi publikom, ako aj jeho veľmi dobré ekonomické výsledky.


Ministerka kultúry Martina Šimkovičová opätovne vymenovala Ingrid Fašiangovú do funkcie generálnej riaditeľky Divadla Nová Scéna na obdobie piatich rokov s platnosťou od 20. mája 2026. Vymenovací dekrét jej v utorok slávnostne odovzdal štátny tajomník rezortu kultúry SR Tibor Bernaťák.

Potenciál na ďalší rozvoj


"Ministerstvo kultúry vníma Divadlo Nová Scéna ako významnú inštitúciu slovenského muzikálového umenia, ktorá dosahuje výborné výsledky a má potenciál na ďalší rozvoj pod vedením Ingrid Fašiangovej," uviedla v tlačovej správy riaditeľka odboru komunikácie ministerstva Petra Demková.

"Vzhľadom na ukončenie doterajšieho pôsobenia, na dosiahnuté výsledky a prezentovanú víziu rozvoja inštitúcie sme sa rozhodli Ingrid Fašiangovú znovu poveriť vedením Divadla Nová Scéna," vysvetlila rozhodnutie Šimkovičová.

Dobré ekonomické výsledky


Ministerstvo kultúry SR pozitívne hodnotí vysokú umeleckú úroveň muzikálových predstavení divadla, ktoré sú populárne medzi publikom, ako aj jeho veľmi dobré ekonomické výsledky. Za posledné obdobie sa Divadlu Nová Scéna podarilo zvýšiť tržby z 2,48 milióna eur v roku 2024 na 2,62 milióna eur v roku 2025. Podiel vlastných tržieb tvorí takmer 45 percent zdrojov divadla a návštevnosť vzrástla z 98 619 na 99 314 divákov.

Zriaďovateľ od novozvolenej riaditeľky očakáva pokračovanie v systematickom a projektovom riadení, rozšírenie spolupráce s ďalšími inštitúciami pod rezortom kultúry, posilnenie multizdrojového financovania a po dohode s majiteľmi licencií tiež šírenie muzikálového umenia do regiónov Slovenska. Rovnako sa plánuje realizácia rozpočtovo krytých investícií, najmä v oblasti obnovy zvukovej a svetelnej techniky.


Zdroj: SITA.sk - Divadlo Nová Scéna opäť povedie Ingrid Fašiangová, Šimkovičová vyzdvihla dosiahnuté výsledky aj víziu rozvoja © SITA Všetky práva vyhradené.

