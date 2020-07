Zomrel Kansai Yamamoto, módny návrhár a výrobca kostýmov Davida Bowieho

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

27.7.2020 - Vo veku 76 rokov zomrel japonský módny návrhár Kansai Yamamoto, ktorý je známy avantgardnými a farebnými kúskami, okrem iného i kostýmami zosnulého anglického speváka Davida Bowieho. Smutnú správu v pondelok oznámila jeho eponymná spoločnosť. Rodák z Jokohamy podľahol minulý týždeň v utorok leukémii, s ktorou bojoval od februára.Kansai Yamamoto sa narodil 8. februára 1944. Debutoval v roku 1971, pričom sa stal prvým japonským dizajnérom, ktorý mal módnu šou v Londýne.Na medzinárodnom poli ho preslávili odvážne farebné návrhy s tradičnými japonskými motívmi. Yamamoto navrhol kostýmy pre Bowieho alter ego Ziggyho Stardusta a priatelil sa tiež s umelcami ako Elton John či Stevie Wonder. Takmer dve desaťročia, do roku 1992, navrhoval pre kolekcie v Tokiu, New Yorku a Paríži.Okrem módy sa Yamamoto venoval aj interiérovému a exteriérovému dizajnu, pričom jeho práca na vlaku Keisei Skyliner premávajúcom medzi Tokiom a Medzinárodným letiskom Narita mu vyniesla aj ceny. Návrhár bol známy aj organizovaním podujatí - bol producentom Kansai Super Show a Nippon Genki Project a tiež organizoval spoločenské akcie pre summit G8 v Tojaku v roku 2008.