Zomrel komik Jerry Stiller, otec slávneho herca sa dožil 92 rokov

Gerald Isaac "Jerry" Stiller

sa narodil 8. júna 1927. Po tom, ako slúžil v druhej svetovej vojne, vyštudoval drámu na Syracuse University. Jeho kariéra odštartovala po tom, ako sa v roku 1953 stretol s manželkou Anne Meara, s ktorou tvoril úspešné komediálne duo Stiller and Meara.



Stiller sa predstavil vo viacerých filmoch a televíznych projektoch. Známy je napríklad ako Frank Costanza zo seriálu Seinfeld (1989 - 1998), za ktorého stvárnenie ho nominovali na cenu Primetime Emmy, či Arthur Spooner zo sitkomu Dvaja z Queensu (1998 - 2007).



So svojím synom sa predstavil v snímkach Bláznivá naháňačka (1987), Dobrodružstvo v tábore (1995), Zoolander (2001), Tesne vedľa (2007) či Zoolander No. 2 (2016).



Jerry Stiller a Anne Meara, ktorá zomrela v roku 2015, majú okrem syna Bena aj dcéru, herečku Amy.





11.5.2020 (Webnoviny.sk) - Vo veku 92 rokov zomrel americký komik a herec Jerry Stiller. Smutnú správu na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter v pondelok oznámil jeho syn, herec a filmár Ben Stiller. Umelec podľa neho zomrel prirodzenou smrťou.