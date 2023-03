Lovestream festival 2023 program: Dnes ohlásili ďalšie zvučné mená - The Killers, Editors, Jason Derulo, Rag'n'Bone Man

Lovestream festival po úspešnom prvom ročníku v júni 2022, keď v Bratislave vystúpili Red Hot Chili Peppers aj Dua Lipa, ani v druhom ročníku nepoľavuje v počte hviezd na jednom festivalovom mieste. Fanúšikovia sa už teraz môžu tešiť okrem už skôr ohlásených Imagine Dragons na mená ako The Killers, Editors, Jason Derulo, Martin Garrix, Michael Patrick Kelly, Jessie Ware či Rag'n'Bone Man, pritom zoznam účinkujúcich ešte stále nie je konečný. 24hod.sk informoval PR manažér Ján Kakaščík.



Augustový víkend 18. - 20. augusta ponúkne v Bratislave-Vajnoroch tri dni skvelých koncertov, všetko to uzavrie v nedeľu jedna z najžiadanejších kapiel súčasnosti Imagine Dragons, v sobotu dvakrát ocenený svetový DJ roka Hardwell a prvý deň festivalu americká rocková skupina The Killers.



Rôznorodosť piatkového programu (18. 8.) festivalu potvrdzujú aj ďalší účinkujúci, tento rok už štvrtýkrát korunovaný DJ roka číslo 1. - holandský house DJ Martin Garrix, vlastným menom Martijn Garritsen, britský indie-rockový kvartet Alt-J, ďalší brit Rag'n'Bone Man, ale aj belgický sólový umelec Max Colombie, známejší pod pseudonymom Oscar and the Wolf.



Sobota (19. 8.) bude prevažne v tanečnom rytme, keďže ju zakončí DJ Hardwell, no ešte pred ním si príde na svoje hlavne nežnejšie fanúšikovské zázemie, pretože festival privíta na svojom pódiu aj amerického speváka, textára a tanečníka menom Jason Derulo, ktorý určite prinesie "miamský" temperament a ponúkne svoju šou plnú hitov ako Acapulco, Love not war, Wiggle, In my head a mnoho ďalších. Už skôr oznámený Alvaro Soler je zárukou výbornej tanečnej zábavy.

Vstupenky online tu https://www.ticketportal.sk/event/LOVESTREAM-Festival-2023?ID_partner=60



V nedeľnom programe (20. 8.) sa na hlavnom pódiu predstavia aj zástupcovia domácej scény, medzi nimi Celeste Buckingham v sprievode skupiny King Shaolin. Najväčšie pódium festivalu bude patriť jednému z aktuálne najhranejších interpretov súčasnosti u nás, írskemu skladateľovi, spevákovi a textárovi menom Michael Patrick Kelly, ktorého hity ako Beautiful Madness či Throwback určite potešia nielen všetkých verných fanúšikov. V zostave účinkujúcich nechýbajú ani Editors z Birminghamu a veľkolepé finále obstará skupina Imagine Dragons.



“Verím, že sme potešili viacerých slovenských fanúšikov, za veľkými menami už nemusia cestovať, ale vychutnajú si ich doma na Slovensku," uviedla zakladateľka a organizátorka festivalu Silvia Nemčovičová.

LOVESTREAM festival zmenil miesto na to, aby sa mohol stať plnohodnotným hudobným

festivalom s bohatým programom, sprievodnými akciami a všetkým, čo k letnému hudobnému

festivalu patrí. Čaká ťa 3-dňový program a párty až do skorého rána, tak buď pri tom.

● Program festivalu - hlavný stage:



○ PIATOK

■ THE KILLERS 22:30

■ MARTIN GARRIX 20:15

■ ALT-J 19:00

■ RAG 'N' BONE MAN 17:45

■ OSCAR AND THE WOLF 16:30

■ KAMRAD 15:15



○ SOBOTA

■ HARDWELL 22:30

■ JASON DERULO 19:30

■ ALVARO SOLER 18:15

■ KADEBOSTANY 17:00



○ NEDEĽA

■ IMAGINE DRAGONS 22:00

■ JESSIE WARE 20:15

■ EDITORS 19:00

■ MICHAEL PATRICK KELLY 17:30

■ MARK DANN 16:15

■ CELESTE BUCKINGHAM & KING SHAOLIN 15:00



Ďalšie skvelé mená zverejníme čoskoro, tak nezabudni byť pri tom.

LOVESTREAM festival bude lepší, väčší a zážitkovejší.

