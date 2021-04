Zomrel Paul Ritter, herec účinkoval aj vo filme o Harrym Potterovi

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.4.2021 (Webnoviny.sk) - Vo veku 54 rokov zomrel britský herec Paul Ritter, známy z televíznej minisérie Černobyľ (2019). Rodák z Kentu, ktorý sa objavil aj v sérii filmov o čarodejníkovi Harrym Potterovi, mal nádor na mozgu. V utorok o tom informoval jeho agent.Agentúra Markham, Froggatt & Irwin oznámila, že Ritter skonal v pondelok v noci „pokojne doma v spoločnosti manželky Polly a synov Franka a Noaha". „Paul bol výnimočne talentovaný herec, ktorý s mimoriadnou zručnosťou stvárnil nesmiernu škálu úloh na javisku i pred kamerou," uviedla agentúra.Ritter stvárňoval napríklad Martina Goodmana, excentrického otca londýnskej židovskej rodiny v sitkome Piatková večera (2011-2020), sovietskeho jadrového inžiniera Anatolija Ďatlova v minisérii Černobyľ (2019), ukázal sa aj ako čarodejník Eldred Worple vo filme Harry Potter a Polovičný princ (2009) alebo Guy Haines v bondovke Quantum of Solace (2008).Pôsobil aj v britskom Národnom divadle alebo londýnskom Old Vic. V roku 2009 si tiež vyslúžil nomináciu na cenu Tony za účinkovanie v predstavení The Norman Conquests na Broadwayi.