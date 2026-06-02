Utorok 2.6.2026
Meniny má Xénia
02. júna 2026
Slafkovský má za sebou ďalšiu sezónu v Montreale: Veľa som sa naučil
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský má za sebou v mnohých ohľadoch najvydarenejšiu sezónu v zámorskej NHL.
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský má za sebou v mnohých ohľadoch najvydarenejšiu sezónu v zámorskej NHL. V drese Montrealu Canadiens si stanovil nové bodové maximum a tím doviedol do konferenčného finále, v ktorom bola nad ich sily Carolina Hurricanes. Dvadsaťdvaročný krídelník si chce zobrať pozitívne veci z tohto ročníka a urobiť do budúcna ďalší krok so spoluhráčmi.
Pre Slafkovského to bola len druhá skúsenosť s play off súbojmi v NHL. Zatiaľ čo v predchádzajúcom ročníku Montreal vypadol už v prvom kole s Washingtonom, tak teraz poslal na predčasnú dovolenku dvoch súperov a celkovo si zahral 19 stretnutí. „Myslím si, že počas tohtoročného play off sa každý z nás zlepšil. Veľmi dobrá skúsenosť z pohľadu toho, ako sa starať o svoje telo. Hrá sa v podstate každý druhý deň. Dve série sa hrali na maximálny počet zápasov, takže je to ťažké. Na sto percent to urobilo zo mňa lepšieho hráča a do ďalšej sezóny viem, ako sa ešte lepšie pripraviť a tiež ako byť efektívnejší v každom stretnutí. Je potrebné byť mentálne silnejší, lepšie sa starať o svoje telo a tiež svoju rolu zohráva každá vec počas dňa,“ vyjadril sa Slafkovský v posezónnom rozhovore so zámorskými novinármi.
Canadiens boli vo vyraďovacej časti paradoxne silnejší na ľade súperov ako pred domácim publikom. Práve vďaka tomuto faktoru uspieť dokázali v rozhodujúcich stretnutiach série s Tampou Bay Lightning a Buffalom Sabres. Na sebavedomú Carolinu už však nenašli úspešný recept a napokon prehrali konferenčné finále 1:4 na zápasy. „Je to dobrá otázka, nad ktorou som nerozmýšľal. Je to tak ako to je. Boli sme veľmi dobrí na ľade súperov, to nám pomohlo. Nikdy sa vám nepodarí vyhrať všetko zápasy,“ uviedol reprezentant Slovenska.
Často sa hovorilo o produktivite prvého útoku v zložení Slafkovský, Cole Caufield a Nick Suzuki. Slovenský útočník si do štatistík zapísal v play off zhodne po šesť gólov a asistencií. „Samozrejme, každý sme chceli dosiahnuť ešte viac. V niektorých stretnutiach to bolo tak, že sme ako keby toho chceli urobiť až priveľa. Nie je však veľa času na rozmýšľanie, keď vás hnevá odohraný duel. Bolo to ako na húsenkovej dráhe, čo ja nemám rád, pretože chcem, aby sa moje výkony zlepšovali. Stopercentne to mohlo byť lepšie, ale to sa do ďalšej sezóny zmení.“
Play off je často o zdravotnom stave hráčov, respektíve o tom, kto dokáže ísť cez väčšiu bolesť a zakryť problémy. Draftová jednotka z roku 2022 však v tomto smere nehľadala žiadne výhovorky: „Cítil som sa dobre. Myslím si, že by sme sa nemali vyhovárať na stav našich tiel. Hráte proti chalanom, ktorí sa cítia rovnako a sú na tom totožne. Nikto by nemal dávať za vinu to, ako sa cíti. Na konci dňa je to totiž o nastavení hlavy.“
Slafkovský má za sebou najproduktívnejšiu sezónu v drese Montrealu, v základnej časti nechýbal ani v jednom stretnutí a celkovo nazbieral 73 bodov (30 gólov a 43 asistencií). „Veľa som sa toho naučil. Nikdy nebudú veci tak, ako chcete, respektíve ako by som si prial. Niekedy je potrebné snažiť sa menej, hrať múdrejšie alebo jednoduchšie. Keď proste niekedy dianie nejde mojím smerom, tak je potrebné si to uľahčiť,“ uviedol samotný hráč na margo vlastných očakávaní.
Canadiens sa síce nepodarilo prebojovať do tohtoročných bojov o Stanleyho pohár, ale aj po vypadnutí z play off prevládajú prevažne pozitíva. „Už teraz máme mnoho dobrých vecí v tomto tíme. Myslím si, že je potrebné pridať skúsenosť, ale tú sme získali počas tohto play off. Som si stopercentne istý, že ďalšia vyraďovacia časť bude z nášho pohľadu ešte lepšia. Myslím si, že zo 65 percent je play off o hlave a 35 percent o fyzickej stránke. Vnímam to tak, že viac je to o mentálnom nastavení v tejto časti sezóny,“ povedal Slafkovský.
Reprezentant Slovenska má pred sebou druhý rok zo svojho osemročného kontraktu s kanadským klubom. Dobrou správou už teraz je, že Montreal má zmluvne poistenú väčšinu družstva na dlhšie obdobie. „Očakávania sú len tie najvyššie. Sme jedno z najmladších družstiev v súťaži, podarilo sa nám dostať do konferenčného finále. Som toho názoru, že sme si to zaslúžili našimi výkonmi. Podľa mňa je ďalším krokom dostať sa do ďalšieho finále - o Stanleyho pohár. Myslím si, že každý to tu chce dosiahnuť,“ dodal na záver jeden z lídrov Canadiens.
