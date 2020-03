V Británii cvičia psov na rozpoznanie nakazených koronavírusom. Prvé by mali byť pripravené už o šesť týždňov

Výskum podľa britskej BBC uskutočňuje nadácia Medical Detection Dogs v spolupráci s Durhamskou univerzitou a Londýnskou školou hygieny a tropického lekárstva.

Psy by mali odhaľovať nakazených bez príznakov

„V zásade sme si istý, že psy dokážu detekovať COVID-19,„ konštatovala riaditeľka spomínanej nadácie Claire Guestová. Prvou fázou výskumu je podľa nej získať pach koronavíru od pacientov.

Ak sa tieto predpoklady potvrdia, psov by mohli za týmto účelom využívať na rozpoznávanie nakazených, ktorí nemajú žiadne príznaky choroby.

„Bolo by to rýchle, efektívne a neinvazívne,“ zdôraznila Guestová s tým, že zdravotníci by mohli testovať na koronavírus len prípady, kde je to nevyhnutné.

Psy odhalia aj horúčku

Profesor James Logan, ktorý sa podieľa na výskume, pripomenul, že psy dokážu vycítiť pach malárie s presnosťou, ktorá je vyššia, než požadujú kritériá Svetovej zdravotníckej organizácie.

Nadácia Medical Detection Dogs tvrdí, že psov by mohli vycvičiť k rozpoznaniu koronavírusu už za šesť týždňov. Dali by sa tiež vycvičiť na to, aby dokázali odhaliť horúčku.

Takýchto psov by potom mohli využívať napríklad na letiskách k rýchlej identifikácii nakazených, čo by mohlo v budúcnosti pomôcť zabrániť ďalšej vlne tejto epidémie.

Podobný výskum už začali aj v Izraeli.