Utorok 17.3.2026
Meniny má Ľubica
17. marca 2026
ZOO Bratislava pozýva na otvorenie novej sezóny, uskutoční sa aj prvé kŕmenie kapybár
ZOO Bratislava pozýva v sobotu 21. marca návštevníkov na oficiálne otvorenie novej sezóny. Ako uviedla hovorkyňa ZOO Zuzana ...
17.3.2026 (SITA.sk) - ZOO Bratislava pozýva v sobotu 21. marca návštevníkov na oficiálne otvorenie novej sezóny. Ako uviedla hovorkyňa ZOO Zuzana Dzurdzíková, celodenný program bude venovaný najmä novým obyvateľkám – kapybarám.
„Oficiálny program sa začína o 10.00 a návštevníci sa môžu tešiť na divadlo pre deti, historicky prvé komentované kŕmenia kapybár, ale aj zábavno-vzdelávacie aktivity v areáli ZOO," spresnila hovorkyňa.
O 11.30 hodine sa pri bufete Plameniak uskutoční divadelné predstavenie pre deti Dobrý deň, pán Vlk v podaní divadla Trieska. Od 11.00 do 14.00 bude pri bufete prebiehať maľovanie na tvár. „Hlavným bodom programu budú komentované kŕmenia našich nových kapybár pri ich výbehu - vedľa výbehu hrošíka libérijského," priblížila hovorkyňa.
„Návštevníci sa počas nich dozvedia zaujímavosti o najväčších hlodavcoch sveta a bližšie spoznajú naše dve samičky, ktoré do Bratislavy prišli z Prahy," dodala Dzurdzíková. Počas celého dňa, od 10.00 do 15.00 hodiny, bude pri bufete Plameniak otvorený vzdelávací ostrov, kde sa návštevníci dozvedia množstvo zaujímavostí o kapybarách. ZOO žiada návštevníkov o pochopenie, v prípade, ak sa kapybary v chladnejšom počasí nebudú nachádzať vo vonkajšom výbehu.
Zdroj: SITA.sk - ZOO Bratislava pozýva na otvorenie novej sezóny, uskutoční sa aj prvé kŕmenie kapybár © SITA Všetky práva vyhradené.
