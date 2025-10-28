Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

28. októbra 2025

Zoroslav Kollár obvinil Matoviča, že zneužíval moc. Hovorí o manipuláciách, účelových väzbách aj zásahoch do justície – FOTO


Tagy: COVID-19

Líder Hnutia Slovenska Igor Matovič a ľudia okolo neho ovplyvňovali trestnoprávne konania nielen počas pandémie



6900ae127ff0e829285475 676x451 28.10.2025 (SITA.sk) - Líder Hnutia Slovenska Igor Matovič a ľudia okolo neho ovplyvňovali trestnoprávne konania nielen počas pandémie COVID-19. S touto informáciou prišlo na utorkovú tlačovú besedu občianske združenie Zoroslava Kollára Právo na pravdu.


Ako uviedol Kollár, expremiér Matovič spoločne s vtedajším advokátom Danielom Lipšicom, sudcom Špecializovaného trestného súdu Jánom Buvalom a ďalšími osobami z politickej strany Matoviča, polície, súdov a prokuratúry ovplyvňovali vyšetrovateľov, sudcov a prokurátorov. Matovič to podľa Kollára robil nielen počas obdobia pandémie, ale najmä vo funkcii predsedu vlády.

Kollár hovorí o závažných zisteniach


„Nami predložené materiály a svedectvá majú závažný trestnoprávny charakter. Vyvolávajú vážne otázky o spôsobe výkonu moci Matovičom, ako aj o možnom ovplyvňovaní rozhodovacích procesov všetkých orgánov činných v trestnom konaní,“ uviedol Kollár s tým, že sú tu pochybnosti aj v prípade hodnotových princípoch, na ktorých bola postavené bývalá Matovičova vláda.

„Máme za to, že nami zverejnené informácie preukazujú, že v období vlády Igora Matoviča dochádzalo k priamym zásahom do nezávislosti justičných orgánov, polície a prokuratúry, ako aj k politickému ovplyvňovaniu trestných konaní. Ide o bezprecedentné zistenia o bývalom premiérovi demokratickej krajiny EÚ, ktoré si zaslúžia pozornosť odbornej aj laickej verejnosti,“ povedal Kollár.

Matovič žiadal účelové väzby aj prepadnutia majetku


Matovič podľa jeho slov žiadal nielen o účelovú väzbu, ale aj prepadnutie majetku či ďalšiu kriminalizáciu osôb, napríklad formou takzvanej „otočky“ - účelového opakovaného zadržania vopred vytypovaných osôb. K takýmto osobám patril aj samotný Zoroslav Kollár.

„Na základe týchto zistení podnikneme konkrétne právne a inštitucionálne kroky, ktoré smerujú k objasneniu zodpovednosti a k ochrane princípov právneho štátu,“ vyhlásil Kollár a pokračoval, že ďalšími krokmi bude podanie trestných oznámení na príslušné orgány činné v trestnom konaní.

Kollár odovzdal podpisy na registráciu svojej strany


Právo na pravdu tak bude požadovať, aby sa preverili okolnosti, ktoré by mohli nasvedčovať porušeniu zákona, zneužívaniu právomocí verejného činiteľa či zásahom do nezávislej justície. Ďalším krokom bude podľa Kollára informovanie európskych a medzinárodných inštitúcií. O zisteniach chcú informovať Európsku komisiu, Európsky parlament a Európsky súd pre ľudské práva a ďalšie orgány Rady Európy.

„Cieľom je upozorniť na možné systémové zlyhania právneho štátu na Slovensku a iniciovať odbornú diskusiu aj na úrovni EÚ. Práve tieto politické ovplyvňovania treba považovať za zlyhanie právneho štátu na Slovensku, s ktorými sa vláda Roberta Fica doteraz nevysporiadala,“ uzavrel Kollár.

Právnik a podnikateľ Zoroslav Kollár tento mesiac odovzdal viac ako 20-tisíc podpisov na registráciu svojej strany Právo na pravdu. Súčasne oznámil spustenie mediálnej kampane. Líder budúcej politickej strany sa vyjadril, že vo svojom tíme má už desiatky odborníkov, ktorí nepochádzajú z politického prostredia.


Zdroj: SITA.sk - Zoroslav Kollár obvinil Matoviča, že zneužíval moc. Hovorí o manipuláciách, účelových väzbách aj zásahoch do justície – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

