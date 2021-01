Zranený Škrtel nečakane ukončil spoluprácu s klubom Basaksehir Istanbul

13.1.2021 - Slovenský futbalový obranca Martin Škrtel nečakane ukončil spoluprácu s tureckým klubom Basaksehir Istanbul. Tridsaťšesťročný stopér mal v majstrovskom tíme kontrakt do konca tejto sezóny, udalosti však nabrali nečakaný spád v závere decembra 2020.

Prasknutá achilovka

Za Basaksehir odohral 44 zápasov

Martin Škrtel

... naštartoval seniorskú kariéru v AS Trenčín, neskôr hral v Rusku za Zenit Petrohrad, odkiaľ v január 2008 zamieril do FC Liverpool.



Jeho kroky potom viedli do Turecka a klubu Fenerbace Istanbul. V auguste 2019 síce podpísal zmluvu s talianskym tímom Atalanta Bergamo, no o necelý mesiac prišlo k jej zrušeniu a dohodol sa na spolupráci s Basaksehirom.



Škrtel reprezentoval Slovensko v rokoch 2004 až 2019, v ostatnom období reálne zvažoval návrat do národného tímu. Súčasťou reprezentácie SR bol na MS 2010 v JAR aj na ME 2016 vo Francúzsku. V 104 reprezentačných dueloch zaznamenal 6 presných zásahov.



Škrtel totiž utrpel nepríjemné zranenie, ktoré ho z hry vyradilo na niekoľko mesiacov. Praskla mu achilovka na ľavej nohe a musel podstúpiť operáciu.Ako informuje britský denník Daily Mail, niekdajšia defenzívna opora aktuálneho anglického majstra FC Liverpool pravdepodobne už nebude pokračovať v profesionálnej kariére a skôr či neskôr oznámi koniec dráhy profifutbalistu.Na Slovensku už dlhší čas kolovali správy o tom, že by kroky Škrtela mohli smerovať do FC Spartak Trnava. Otázne je, či to platí aj po nepríjemnom zranení.Škrtel sa zranil počas ligového súboja 15. kola tureckej Super Lig Basaksehir - Kasimpasa (2:2), skúsený obranca spadol na trávnik bez cudzieho zavinenia a zakričal od bolesti. Z ihriska ho odniesli na nosidlách a neskôr klubové zdroje oznámili, že bývalému kapitánovi slovenskej reprezentácie praskla achilovka na ľavej nohe.Škrtel prišiel do Basaksehiru Istanbul v septembri 2019. V klube odohral 44 zápasov a strelil v nich štyri góly. V sezóne 2019/2020 pomohol tímu k zisku historicky prvého domáceho ligového titulu a zahral si aj v skupinovej časti Ligy majstrov 2020/2021.Nedávno bol v hre aj Škrtelov návrat do reprezentačného dresu Slovenska, prípadne účasť na budúcoročných majstrovstvách Európy. Jeho aktuálne zranenie túto možnosť výrazne znižuje až vylučuje.