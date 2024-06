SKVELÝ ÚSPECH na EURO 2024: Slováci postúpili do osemfinále

Slovenskí futbaloví reprezentanti sa prebojovali do osemfinále ME v Nemecku. Postup spečatili remízou 1:1 s Rumunskom v záverečnom zápase v E-skupine, v ktorej obsadili so ziskom štyroch bodov a skóre 3:3 tretie miesto. V osemfinále sa stretnú s jedným z dvojice Španielsko - Anglicko, o ich súperovi definitívne rozhodnú až výsledky večerných súbojov v F-skupine. Rumuni idú ďalej z prvého miesta, v boji o štvrťfinále narazia na Slovinsko alebo Holandsko.

Tím trénera Francesca Calzonu sa aj v treťom stretnutí na EURO 2024 ujal vedenia, skóre otvoril v 24. minúte Ondrej Duda, ktorý sa presadil hlavičkou po centri Juraja Kucku. Súper vyrovnal v 37. minúte zásluhou Razvana Marina, ktorý premenil pokutový kop nariadený po faule Dávida Hancka na Ianisa Hagiho. V druhom polčase sa už skóre nezmenilo a konečná remíza 1:1 tak zaistila postup obom. Pri rovnosti bodov všetkých štyroch tímov mali Slováci tretie najlepšie skóre. Štyri body im dávali bez ohľadu na výsledky zostávajúcich zápasov istotu, že v tabuľke tretích tímov skončia na jednej zo štyroch postupových priečok a zahrajú si osemfinále.



Slováci sa do vyraďovačky dostali druhýkrát pri svojej tretej účasti na finálovom turnaji ME v ére samostatnosti. Majú šancu prekonať svoje maximum z EURO 2016 vo Francúzsku, kde skončili na 14. mieste.

E-skupina, 3. kolo:



Slovensko - Rumunsko 1:1 (1:1)



Góly: 24. Duda - 37. R. Marin (z 11 m). ŽK: Duda - Burca, Bancu, Iordanescu (mimo ihriska), Puscas. Rozhodcovia: Siebert - Seidel, Foltyn (všetci Nem.).







Slovensko: Dúbravka - Pekarík (90.+2 Gyömbér), Vavro, Škriniar, Hancko - Kucka, Lobotka, Duda (90.+2 Bero) - Schranz (77. Ďuriš), Strelec (70. Boženík), Haraslín (70. Suslov)



Rumunsko: Nita - Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu - R. Marin (86. Rus), M. Marin, Stanciu - Hagi (66. Man), Dragus (66. Puscas), Coman (58. Sorescu)

Úvodné minúty nič nenasvedčovali o tom, že by tímy chceli hrať opatrne a kalkulovať s remízou, ktorá by znamenala postup oboch. Aktivita bola trochu viac na slovenských kopačkách, v 8. minúte hľadal Hancko z ľavej strany Schranza, súper v poslednej chvíli zblokoval jeho center na roh. Z neho hlavičkoval Kucka iba do rúk Nitu. Po ďalšom rohovom kope v podaní Haraslína vypálil Hancko vysoko nad bránu. V 11. minúte pohrozili prvýkrát vážnejšie aj Rumuni. Ratiu po narážačke mieril obaľovačkou na zadnú žrď a donútil Dúbravku k výbornému zákroku, následne Hagi vystrelil iba nad brvno. V 22. minúte poslal zo štandardnej situácie nebezpečný center pred rumunskú bránu Haraslín, loptu neusmernili do siete Hancko, Škriniar a ani Kucka. Slovákom to vyšlo o dve minúty neskôr. Kucka centrom z pravej strany našiel v päťke Dudu, ktorý hlavičkou k vzdialenejšej žrdi otvoril skóre - 1:0. Súper zostal zaskočený, po inkasovanom góle sa nevedel dostať do tempa, až v 33 minúte Stanciu preveril pozornosť Dúbravku. Vzápätí Hancko zastavil na hranici šestnástky nedovolene Hagiho, rozhodca najprv vytiahol faul pred pokutové územie, lenže po zásahu VAR ukázal na biely bod. K pokutovému kopu sa postavil Razvan Marin a nekompromisnou strelou do hornej časti brány vyrovnal na 1:1. V 43. minúte mohlo byť ešte horšie, Kucka stratil loptu v strede poľa, Dragus potiahol rýchly brejk, no vyriešil ho strelou mimo priestoru brány.



Cez polčasovú prestávku sa vo Frankfurte ochladilo a začalo výdatne pršať, to ešte zhoršilo kvalitu trávnika, ktorý beztak nebol v najlepšom stave. V 52. minúte predviedol drzý prienik do šestnástky Haraslín, zvolil priamu strelu, s ktorou si bez väčších problémov poradil Nita. Slovákom sa podarilo v tejto fáze stretnutia otupiť hru súpera, ktorého nepúšťali do nebezpečných priestorov. Až v 61. minúte Dúbravka zasiahol proti strele aktívneho Razvana Marina a vzápätí Dragus spoza šestnástky trafil iba zadnú žŕdku držiacu sieť brány. Slováci reagovali akciou Schranza a prihrávkou Pekaríka na Strelca, jeho pokus vyrazil nohou pozorný Nita. Následne predviedol svoju typickú krídelnú akciu Haraslín, zasekol si obrancu a pravačkou namieril tesne vedľa ľavej žrde. Zverenci Francesca Calzonu držali v týchto chvíľach viac loptu na svojich kopačkách a kontrolovali priebeh. Dovtedy intenzívne tempo pribrzdili striedania a početné fauly. V závere už ani jeden z tímov nechcel riskovať a tak sa zrodila remíza, ktorá znamenala postup oboch mužstiev.

hlasy aktérov (zdroj: TV Markíza):



Stanislav Lobotka, stredopoliar SR a Hráč zápasu: "Momentálne je to niečo neopísateľné. Dokázali sme to a najviac ma teší, že sme to dokázali vlastnou hrou. Od začiatku sme chceli hrať svoju hru, bojovali sme jeden za druhého. Aj po strate lopty sme išli všetci naspäť. Dokázali sme to ako jeden tím. Na postupe má zásluhu viacero ľudí, pokúsime sa dostať čo najďalej."



Francesco Calzona, tréner SR: "Super zápas z našej strany, chalani odviedli výborný výkon, súperovi sme toho dovolili málo. Som veľmi šťastný, tešíme sa z postupu. Myslím si, že sme dosiahli niečo dôležité. Dokázali sme hrať tri zápasy na vysokej úrovni proti tímom, ktoré sú rebríčkovo vyššie. Máme pred sebou ďalší cieľ, chceme vydržať na šampionáte čo najdlhšie. Verím, že budeme na osemfinále dobre pripravení."



Ondrej Duda, strelec gólu SR: "Mohli sme aj udržať vedenie dlhšie, ale nepodarilo sa. Hlavné je, že postupujeme, to je najdôležitejšie. Pred gólom som videl, že ´Kuco´ dostáva loptu, že nebude špekulovať a a bude centrovať do šestnástky. Nastavil som hlavu na center, brankár nemal šancu. Musíme poďakovať fanúšikom, že si našli cestu do Frankfurtu, verím, že prídu aj na osemfinálový zápas a budú s nami. Ak mám byť úprimný, prial by som si za súpera viac Angličanov ako Španielov. Angličania majú kvalitu, ale každý súper, s ktorým hrali, ich dokázal potrápiť. Španieli sú kvalitnejší, sú lepší ako celok. Uvidíme, koho dostaneme."



Peter Pekarík, obranca SR: "Samozrejme, postup chutí veľmi dobre. Je to ďalší obrovský úspech pre slovenskú reprezentáciu. Patrí všetkým slovenským fanúšikom, ktorí nás hnali dopredu. Počuli sme ich, vytvorili skvelú kulisu. Ďakujeme aj všetkým, ktorí nám držali palce pri obrazovkách. Zápas sme mali opäť výborne rozohratý, ujali sme sa vedenia, potom sme síce inkasovali gól, ale v podstate celý zápas sme hru kontrolovali. V druhom polčase to kontrolovali obe strany, oba tímy mali šance. Vidíme, že skupina bola extrémne vyrovnaná. Sme šťastní, že sme z nej postúpili. V kabíne bude teraz určite nejaký víťazný pokrik a potom bude nasledovať tvrdá práca. Súpera si už nevyberieme, v osemfinále chcem podať opäť veľmi odhodlaný výkon, necháme na ihrisku všetko. Verím, že opäť potešíme našich priaznivcov bojovnosťou."



Dávid Hancko, obranca SR: "Samozrejme, sme spokojní. Pred zápasom sme si povedali, že si to tu chceme predĺžiť čo najdlhšie a urobíme pre to maximum. Myslím si, že za predvedené výkony sme si zaslúžili postúpiť. Čo sa týka penalty, som presvedčený, že môj prvý dotyk bol vonkajškom nohy, súperov hráč potom pri druhom o moju nohu zakopol. Mrzí ma to, žiaľ, také bolo rozhodnutie. Chcel by som sa poďakovať doktorom a fyzioterapeutom, že pri mojom zdravotnom stave urobili maximum, vedel som, že sa musím popasovať s bolesťou. Boli aj ťažšie momenty, ale nakoniec som to zvládol a verím, že som chalanom pomohol. V osemfinále by som si prial možno trochu viac Angličanov, Španieli boli v skupine vynikajúci. Ale celkovo je to jedno, obe sú to skvelé mužstvá."



Martin Dúbravka, bankár SR: "Prvých 35 minút bolo z našej strany veľmi dobrých. Strelili sme gól a boli sme dominantní. Potom prišiel vyrovnávajúci a obraz hry sa trocha zmenil. Síce nervózny zápas, ale zvládli sme ho. Nikto nechcel urobiť chybu, ale každý chcel využiť šance a vyhrať skupinu. Nám by sa to podarilo prvýkrát v histórii. Uvidíme, koho dostaneme v osemfinále"



Lukáš Haraslín, útočník SR: "Mužstvá boli vyrovnané do konca a každý mohol uhrať dobrý výsledok. Za našu hru v skupine sme si postup zaslúžili. Mohli sme vidieť, že dnes chceli hrať obe mužstvá, aj keď Rumuni možno trocha vyčkávali. V prvom polčase to však bolo hore-dole. Po prestávke ovplyvnil priebeh dážď, obe strany hrali opatrne."

tabuľka E-skupiny:



1. Rumunsko 3 1 1 1 4:3 4*



2. Belgicko 3 1 1 1 2:1 4*



3. SLOVENSKO 3 1 1 1 3:3 4*



4. Ukrajina 3 1 1 1 2:4 4



*-postup do osemfinále

Čapkovič a Karhan vyzdvihli kolektív, v osemfinále chcú Anglicko





Reakcie slovenských futbalových osobností na postup slovenskej reprezentácie do osemfinále ME v Nemecku po remíze 1:1 s Rumunskom:



Ján Čapkovič, bývalý československý reprezentant: "Remíza našich s Rumunskom sa dala očakávať. Oba tímy mali tri body a ďalší by ich posúval do osemfinále, čo sa napokon aj stalo. Nikto nepotreboval vyhrať, bol to remízový zápas a tak sa aj skončil. Kľúčové z hľadiska nášho postupu bolo víťazstvo nad favorizovaným Belgickom, po ktorom dostali chalani o 50 percent viac sily do nôh a potvrdili si, že môžu hrať s každým. Páči sa mi, ako bojujú jeden za druhého. Čo sa týka ďalšieho súpera, viac by som si prial Angličanov. Španieli sú veľmi technickí, čo by nám nemuselo vyhovovať."







Miroslav Karhan, bývalý slovenský reprezentant: "Myslím si, že postup je zaslúžený a cieľ splnený. Pred zápasom s Belgickom málokto počítal s tým, že dokážeme nad nimi vyhrať a ukázalo sa to ako kľúčový moment ďalšieho diania v skupine. V osemfinále by som si želal Angličanov, lebo nehrajú v nejakej oslnivej forme a myslím, že anglický futbal nám sedí viac. Španieli sú veľmi nepríjemní, ešte nedostali gól a sú nebezpeční v útoku. Z nášho tímu by som nechválil nikoho konkrétneho, bola by to urážka pre tých ostatných. Podľa mňa to zvládajú ako kolektív a je to zásluha všetkých, ktorí nastúpili."







Jozef Barmoš, bývalý tréner SR 21: "Priznám sa, že som mal obavy zo zápasu s Rumunskom. Bál som sa len jedného, aby sa nedostali do vedenia. Našťastie, priebeh zápasu sme zvládli veľmi dobre, aj keď v druhom polčase boli menšie nepresnosti, ale to bolo spôsobené dažďom a povrchom trávnika. V tomto zápase som nevidel žiadny slabý výkon, v predchádzajúcom bolo pár slabších, ale všetci, ktorí naskočili proti Rumunom, sa predviedli veľmi dobre. Gratulácia, postup je zaslúžený, zo šiestich polčasov sme na turnaji odohrali štyri výborné, jeden menej presvedčivý a jeden zlý s Ukrajinou. Angličanov by som si prial skôr, no prvoradý bol postup. Veľká gratulácia celému tímu a výprave. To najdôležitejšie sa zvládlo a všetko ostatné, čo by sa ešte podarilo, by bolo úžasné. Keby sme sa dostali ďalej, to by bola na Slovensku explózia radosti."







Martin Jakubko, bývalý útočník SR: "Chlapci potvrdili, že vedia hrať proti silným súperom. S Belgickom aj Rumunskom dokázali hrať ako s rovnocennými. Treba im pogratulovať k postupu. Tvoria jednoliaty kolektív, ktorý sa zomkol a dosiahol pekný úspech. Ak by som si mal vybrať osemfinálového súpera, boli by to Angličania. Aj keď v tejto fáze turnaja bude každý súper ťažký. Treba, aby sa hráči pripravili a my im budeme fandiť, aby nás ešte potešili."