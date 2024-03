Zriadenie Rady vlády pre regionálny rozvoj samosprávy na nohy nepostaví, potrebujú financie, tvrdí KDH

Navrhujú presun až 50 percent

13.3.2024 (SITA.sk) - Samosprávy potrebujú predovšetkým finančnú istotu. Tú im môže zabezpečiť jedine nový a záväzný vzorec na prideľovanie príjmov z vybraných daní, pretože doterajšie naviazanie na daň z príjmu fyzických osôb je po zmenách v odvodových bonusoch nedostatočné. Uviedla to hovorkyňa KDH Lenka Halamová KDH reaguje na ohlásenie zriadenia Rady vlády SR pre regionálny rozvoj a politiku súdržnosti Európskej únie a navrhuje pri novom vzorci vziať podiely možno až zo štyroch druhov daní.„Kľúčom k efektívnemu využívaniu eurofondov , ktoré môžu priniesť v regiónoch podobný rozvoj, ako je to napríklad v susednom Poľsku, je presun ich veľkej časti na samosprávy. Subjekty verejnej správy by žiadali o eurofondy odvážnejšie, čo by pomohlo výrazne zlepšiť ich dnešné čerpanie, v ktorom Slovensko zaostáva," upozorňuje líder KDH Milan Majerský KDH navrhuje presun až 50 percent. „Minister Raši dnes hovorí zatiaľ o zhruba 300 miliónoch eur, ktoré sa presúvajú z centrálnej vlády. Považujeme to za pokrok, ale prvým problémom je, že vláda presunie financie, ale všetko kontroluje. Druhým, že je to málo a nepočuť o žiadnom záväzku, pustiť z rúk jasné percento peňazí,“ vysvetľuje poslanec NR SR a ekonomický expert KDH Jozef Hajko Podľa Hajka tak samosprávy ostanú v podobnej pozícii ako doteraz, vláda im neodovzdá balík eurofondov s jasným posolstvom, aby si ich spravovali s plnou váhou samy.Nová rada pre regionálny rozvoj podľa kresťanských demokratov takéto veci nevyrieši. Zasadnutia sa, podľa Hajka, stanú diskusnými klubmi.„Navonok to bude vyzerať veľkolepo, ale skutočné verdikty sa budú prijímať na stretnutí koaličnej rady. Veď tak to má byť, zodpovednosť musí byť v rukách vládnych politikov. Podstatné však je, aby tie verdikty prijímali rozumne a načúvali pri tom samosprávam,” spresňuje Hajko.KDH upozorňuje na memorandum, ktoré pred voľbami podpísalo Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) s politickými stranami, ku ktorému sa prihlásilo aj KDH a minulý rok vlani bol pri podpise za stranu Hlas aj minister Raši.„V memorande je napríklad záväzok, že miestna územná samospráva bude rovnocenným partnerom v pripomienkovom procese legislatívnych materiálov vo vzťahu k štátu. Ja som nezaregistroval dostatočné pripomienkové konanie, keď sa v závere minulého roka v chvate schvaľoval štátny rozpočet či konsolidačný balík, teda predpisy, ktoré majú zásadný vplyv na fungovanie samospráv," uzatvára Hajko.