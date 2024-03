Postavenie odborov bude na Slovensku opäť silnejšie

Rozpor so Zákonníkom práce

Konanie odsúdilo aj KOZ

13.3.2024 (SITA.sk) - Postavenie odborov bude mať opäť silnejšiu pozíciu. Ako totiž v stredu uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš , aj v programovom vyhlásení vlády je uvedené, že vláda chce posilniť postavenie odborov.„Sme v komunikácii s Konfederáciou odborových zväzov , legislatívu pripravujeme, ale predstavíme ju až keď pôjde do legislatívneho procesu a keď ju prerokujeme na tripartite," dodal Tomáš.Reagoval tak na rozhodnutie spoločnosti Dell , ktorá prepustila viacerých členov svojej odborovej organizácie Technologies Unions Slovakia , vrátane jej zakladateľa a predsedu Daniela Andráška . Ten poukazoval na konkrétne podmienky v IT oblasti, ktoré roky nikto neriešil.„Odmenou mu bolo doručenie výpovede z organizačných dôvodov a to aj napriek tomu, že muselo byť Dellu jasné, že tento postup je v absolútnom rozpore so slovenským Zákonníkom práce nakoľko predsedu odborov je možné prepustiť až potom, čo takéto prepustenie schvália odbory samotné," uvádza odborová organizácia Technologies Unions Slovakia.Nesúhlasné stanoviská s prepustením vyjadrili aj ďalšie dva subjekty, ktorým podlieha výpoveď zo strany zamestnávateľa pre Daniela Andráška a to European Works Council a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, nakoľko je D. Andráško ťažko zdravotne postihnutý.„S nevôľou sledujeme u Vás prebiehajúci proces a kroky Vašej spoločnosti voči odborovej organizácii Technologies Unions Slovakia, ktoré výrazným spôsobom zasahujú do postavenia a práv zamestnancov i ich súkromných životov. Ostro odsudzujeme Vaše aktuálne konanie vedúce k postupnému ukončovaniu pracovných pomerov s funkcionármi tejto základnej odborovej organizácie v snahe obmedziť pôsobenie odborov. Vo Vašom konaní vidíme skôr praktiky zastrašovania a manipulácie voči zamestnancom," uvádza v otvorenom liste pre spoločnosť Dell prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová Ako tiež uvádza, KOZ SR protestuje proti aktivitám firmy zameraným voči predstaviteľom odborovej organizácie a vyjadruje plnú podporu a solidaritu nielen prepusteným odborárom, ale aj všetkým zamestnancom Dell v ich spravodlivom zápase za svoje práva a za slušné pracovné a mzdové podmienky.Minister práce Erik Tomáš sa v stredu vyjadril, že dal pokyn Inšpektorátu práce, aby preveril konanie spoločnosti Dell.