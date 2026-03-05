|
Štvrtok 5.3.2026
Meniny má Fridrich
|
05. marca 2026
Zriadia športové centrum pre parašportovcov a deafšportovcov
Centrum bude podporovať športovcov v troch kategóriách - vrcholoví, výkonnostní a perspektívni s rozdielnym finančným ohodnotením.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny zriadi športové centrum pre parašportovcov a deafšportovcov. Dohodlo sa na tom s Ministerstvom cestovného ruchu a športu a Slovenským paralympijským výborom. Športovci v ňom budú mať profesionálne podmienky a mzdu, aby sa mohli naplno venovať športu.
Centrum bude podporovať športovcov v troch kategóriách - vrcholoví, výkonnostní a perspektívni s rozdielnym finančným ohodnotením. Centrum pod Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny by malo vzniknúť najneskôr do januára 2027 a legislatívne ho zakotvia v Zákone o športe. Vo štvrtok, deň pred začiatkom zimnej paralympiády v Taliansku, o tom informovali ministri Erik Tomáš a Rudolf Huliak spolu s predsedom SPV Jánom Riapošom.
„Je to významný okamih pre rodinu zdravotne znevýhodnených športovcov. Cieľom je umožniť im profesionálnu prípravu, teda vytvorenie takých podmienok, v ktorých sa budú môcť zamerať výlučne na šport. Zároveň chceme do športu zaviesť rovnosť. Momentálne máme len dvoch profesionálnych parašportovcov Veroniku Vadovičovú a Radoslava Malenovského, my chceme dať takúto príležitosť viacerým športovcom, ktorí splnia výkonnostné kritériá,“ povedal Tomáš.
Centrum poskytne športovcom zamestnanie, mzdu a finančný balík na poskytovanie rôznych služieb, paušálnych výdajov spojených s ich športovou náplňou. Zároveň bude zabezpečovať športovú prípravu, diagnostiku i zdravotnú starostlivosť. Centrum by malo pracovať s prvotným rozpočtom vo výške dva milióny eur z vlastnej kapitoly ministerstva práce, v úvode počíta s podporou asi 30 športovcov. V každej kategórii z nich budú mať plat z centra plus paušálne výdavky v troch rôznych hodnotách. V najvyššej medailistov z paralympijských hier a majstrovstiev sveta to bude podľa prvých odhadov 2200 eur plus výdavky 1300 eur. Do druhej kategórie budú spadať športovci s vysokou medzinárodnou výkonnosťou a možnosťou postúpiť medzi medailistov (1800+900 eur) a do tretej perspektívni, ktorí sú súčasťou reprezentačného systému a disponujú dlhodobým potenciálom (1200+500 eur).
„Vznik centra oficiálne podporuje to, že úspechy zdravotne znevýhodnených majú rovnakú váhu ako zdravých športovcov. Znamená to koniec ´hobby´ prístupu. Aby mohli byť úspešní, tak sa musia venovať výlučne športu a príprave a nie robiť ho popri zamestnaní alebo si hľadať finančné príspevky. Musím priznať, že sme sa inšpirovali Českou republikou, ktorá takéto centrum zriadila vlani. Šport sa ukazuje ako jeden z najlepších nástrojov integrácie osôb so zdravotným znevýhodnením do spoločnosti,“ dodal Tomáš s tým, že jeho rezort je na zriadenie centra najlepšie pripravený a preto vznikne pod jeho záštitou.
Centrum bude zakotvené v Zákone o športe, na ktorého úprave pracuje MCRaŠ. „Teší ma ďalšia medzirezortná spolupráca. Zdravotne znevýhodnení športovci disponujú asi len percentom z rozpočtu, ktorý ide do celkového športu na Slovensku. Výsledky, ktoré odprezentovali v zahraničí sú mnohonásobne vyššie ako výsledky športovcov, ktorí majú oveľa vyššie financie. Pevne verím, že takejto podpory zo strany štátu sa paralympijskému a deaflympijskému výboru nikdy nedostalo a že táto spolupráca signalizuje to, že spoločnosť s týmito ľudmi počíta. Urobíme všetko pre to, aby sme im vytvorili podmienky minimálne na takej úrovni, ako v iných krajinách,“ uviedol Huliak.
Zriadenie centra potešilo aj Veroniku Vadovičovú, ktorá je prvá profesionálna športovkyňa z radov slovenských paralympionikov. Členka Športového centra polície Ministerstva vnútra SR získala okrem ôsmich medailí z paralympiád (z toho piatich zlatých) aj viaceré tituly majsterky sveta a Európy a je držiteľka niekoľkých svetových rekordov. „Chcem sa poďakovať za túto príležitosť pre našich športovcov, pretože je známe, že nosíme viac medailí z vrcholných podujatí, no nie je to jednoduché ani samozrejmé. Vo svete je náš šport profesionálny už niekoľko rokov. U nás ako ´hobby šport´ je to viac o náhode a o šťastí,“ povedala.
