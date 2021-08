Zrušenie odvodových stropov ku stabilizácii ekonomiky neprispeje, SOPK s návrhom nesúhlasí

Klub 500 žiada stiahnutie návrhu

Zmena by zasiahla tisíce pracujúcich

1.8.2021 (Webnoviny.sk) - Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK) nesúhlasí s návrhom na zrušenie odvodových stropov, tak ako ho prezentoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak Tento krok je podľa nej v rozpore s Programovým vyhlásením vlády SR, neprispeje k stabilizácii ekonomiky v súčasnom pandemickom období a v konečnom dôsledku spôsobí odlev vysoko kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia.Vláda vo svojom programovom vyhlásení podľa komory deklarovala ako jeden z cieľov zníženie vysokého odvodového zaťaženia, takže návrh na zrušenie odvodových stropov je v rozpore s tým, k čomu sa vláda pred viac ako rokom zaviazala."V súčasnosti absolútne nie je dôvod rušiť stropy na platenie sociálnych odvodov, keďže situácia v podnikoch v dôsledku korony stále nie je stabilizovaná," upozorňuje SOPK.SOPK verí, že vláda tento zámer ešte prehodnotí, že bude brať do úvahy všetky argumenty a uvedomí si, že budovať modernú slovenskú ekonomiku sa bez vysoko kvalifikovanej a dobre zaplatenej pracovnej sily nedá. Rozdiel medzi ekonomickou úrovňou Slovenska a ostatnými vyspelými krajinami hlavne západnej Európy sa tak bude ďalej prehlbovať.Proti návrhu rezortu práce a sociálnych vecí na zrušenie stropov na platenie sociálnych odvodov už vystúpili viaceré zamestnávateľské organizácie. Klub 500 ministerstvo práce žiada, aby návrh na zrušenie stropov na platenie sociálnych odvodov stiahlo.Maximálny vymeriavací základ na platenie poistného na sociálne poistenie sa má zrušiť. Podľa štátneho tajomníka ministerstva práce a sociálnych vecí Borisa Ažaltoviča sa to negatívne dotkne menej ako 50-tisíc ľudí zarábajúcich viac ako 7-násobok priemernej mzdy na Slovensku.Tento krok chce rezort práce kompenzovať tým, že sa zvýši maximálny vymeriavací základ na výpočet nemocenských dávok a dávok v nezamestnanosti zo súčasného 2-násobku na 2,5-násobok priemernej mzdy na Slovensku.Zrušenie stropov na platenie sociálnych odvodov je súčasťou návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý rezort práce predkladá do pripomienkového konania.