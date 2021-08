Očkovacia prémia: Stránku pre záujemcov o očkovaciu prémiu spustia v nedeľu večer

Ministerstvo financií (MF) SR spustí v nedeľu o 20.00 h stránku www.bytzdravyjevyhra.sk, na ktorej sa môžu zaregistrovať všetci záujemcovia o očkovaciu prémiu alebo sprostredkovateľský bonus. Do očkovacej prémie sa budú môcť zapojiť všetci bez ohľadu na to, kedy a akou vakcínou sa dali zaočkovať. TASR o tom informoval tlačový odbor MF SR.

O obidve finančné možnosti – očkovaciu prémiu aj bonus za sprostredkovanie – sa dá hlásiť do konca októbra. Na výhry v očkovacej prémii (v žrebovaní) štát vyčlenil týždenne 855-tisíc eur, za celé obdobie súťaže suma dosiahne takmer 10 miliónov eur. Bonus bude odstupňovaný podľa veku ľudí prihlásených na očkovanie.

Rozdielny bude postup pri zdaňovaní výhier očkovacej prémie a bonusu, ktorý získa ten, kto iného získa pre očkovanie.

Kto sa môže prihlásiť do súťaže o očkovaciu prémiu?

Prihlásiť sa môže každý zaočkovaný bez ohľadu na to, kedy a akú vakcínu dostal. Podmienkou je, že má aspoň 18 rokov, trvalý pobyt na Slovensku, absolvoval očkovanie proti covidu na Slovensku a je registrovaný v databáze Národného centra pre zdravotnícke informácie (NCZI). Mal by mať účet v banke so sídlom na Slovensku alebo v zahraničnej pobočke banky, ktorá tu pôsobí.

Ako sa mám prihlásiť do hry o očkovaciu prémiu?

Prihlásiť sa dá na webe www.bytzdravyjevyhra.sk.

Dokedy trvá hra?

Podľa štatútu súťaže do 31. októbra 2021, to bude však zrejme posledný deň jej žrebovania.

Koľkokrát sa môžem prihlásiť?

Registrovať sa môžete len raz, po druhej dávke budete mať nárok aj na druhé žrebovanie. Ľudia zaočkovaní jednou dávkou vakcíny Johnson & Johnson budú mať automaticky dve prihlášky do očkovacej prémie. Prihlásení zaočkovaní v súťaži o prémiu automaticky zostávajú počas všetkých kôl žrebovania.

Súťažiaci sa môže zo súťaže aj odhlásiť, musí vyplniť formulár na webe ministerstva financií alebo zavolať na infolinku. Ak sa odhlási a vyžrebujú ho, na výhru už nemá nárok. Účasť na súťaži zaniká aj smrťou súťažiaceho.

Ako sa dozviem, či som v hre o očkovaciu prémiu?

Po zaregistrovaní sa na portáli hry každému registrovanému účastníkovi príde do 7 dní potvrdzujúci e-mail a SMS na telefónne číslo, ktoré uviedol pri registrácii. Štát si totiž overí vaše očkovanie v databáze NCZI. Spolu s potvrdením dostanete aj pridelený identifikátor alebo dva identifikátory, ak ste boli očkovaní jednodávkovou vakcínou alebo už obomi dávkami dvojdávkovej vakcíny. Aj podľa neho si bude môcť napríklad skontrolovať, či vás vyžrebovali.

Platí očkovacia prémia aj na vakcínu Sputnik, aj keď nemá registráciu? Teda na všetky vakcíny, ktorými sa u nás očkuje?

Do očkovacej prémie sa môže zapojiť každý človek, ktorý sa dal na území Slovenska zaočkovať bez ohľadu na to, či registrovanou alebo neregistrovanou vakcínou. Takže očkovacia prémia platí aj na Sputnik.

Môžem sa prihlásiť aj vtedy, ak som očkovaný v Rakúsku, ale som občan Slovenska?

Nie. Podmienkou účasti v hre o očkovaciu prémiu je očkovanie na Slovensku. Účastník hry musí byť registrovaný v databáze Národného centra pre zdravotnícke informácie.

Ako často sa bude žrebovať očkovacia prémia?

Základné výhry a štandardné výhry sa budú žrebovať spravidla v pondelok, pričom toto žrebovanie bude odvysielané na prvom programe RTVS (na Jednotke) v pondelok až v piatok. Údaje z vyžrebovaného žrebovacieho lístka (identifikátor, meno, priezvisko a obec/mesto trvalého pobytu výhercov) budú zverejnené vo vysielaní, na www.bytzdravyjevyhra.sk a teletexte.

Automatické výhry a prémiové výhry sa žrebujú spravidla v nedeľu večer.

Podmienkou vzniku nároku na prémiovú výhru je, že moderátor sa so súťažiacim počas relácie úspešne telefonicky spojí v limite 20 sekúnd od spustenia časomiery moderátorom po prvom zazvonení a súťažiaci správne odpovie na otázku, prípadne požadované heslo, ktoré odznelo alebo bolo zverejnené v televíznej relácii.

Nárok na ostatné výhry vznikne po vyžrebovaní.

Akú sumu môžem vyhrať?

Štát vyčlenil každý týždeň na výhry 855 000 eur, 105 výhier bude po 1000 eur, 25 po 10 000 a 5 výhier po 100 000 eur. V posledný deň žrebovania budú výhry za 505 000 eur.

Dokopy bude dvanásť žrebovacích týždňov. Prvý týždeň žrebovania je od 15. do 20. augusta.

Každý týždeň (s výnimkou posledného dvanásteho) bude platiť:

Pri automatickej dennej výhre bude týždenne 5 cien po 1000 eur.

Okrem toho bude 25 štandardných výhier po 10 000 eur.

Žrebovať sa bude aj 100 základných výhier po 1000 eur.

Prémiových výhier bude tiež 5, ale každá bude až vo výške 100 000 eur.

Posledný dvanásty týždeň sa bude žrebovať iba 31. októbra. V ten deň sa bude žrebovať 5 prémiových výhier po 100 000 eur a 5 automatických výhier po 1000 eur.

Nevyhratá prémiová výhra automaticky navyšuje potenciálnu výhru ďalšieho vyžrebovaného súťažiaceho, a to aj opakovane a aj v nasledujúcich týždňoch žrebovania, najviac však do výšky 500-tisíc eur. Takže ak na konci októbra nebude rozhodnuté o výplate sumy určenej na prémiové výhry, žrebovať sa môže aj v novembri, ak sa tak rozhodne.

Kde sa dozviem výsledky žrebovania?

Výsledky žrebovania očkovacej prémie (identifikátor, meno, priezvisko a obec (mesto) trvalého pobytu výhercov) budú zverejnené vo vysielaní, na teletexte a na www.bytzdravyjevyhra.sk.

Výherca však dostane po žrebovaní informáciu o výhre aj na e-mail a esemeskou, prípadne telefonicky, a to spravidla do 7 dní od žrebovania.

Ak vyhrám, ako a kedy dostanem výhru?

Výhra má byť vyplatená na bankový účet uvedený pri registrácii. Peniaze by mali byť na účet pripísané do 30 dní od vyhodnotenia nároku na výhru. Prémiová výhra sa vyplatí do 60 dní.

Treba uviesť správny bankový účet, lebo inak nárok na výhru zaniká, a to najneskôr do 30 dní od vrátenia výhry na účet vyhlasovateľa.

Ak ma vyžrebujú, musím peniaze zdaniť?

Očkovacia prémia sa bude zdaňovať ako finančná výhra v bežnej súťaži. Peniaze sa vyplatia po zdanení zrážkovou sadzbou 19 %.