Peter Sagan získal na Okolo Romandie ďalšie pódiové umiestnenie, triumfoval Solero

Solero s úspešným únikom

Sagan druhý v bodovacej súťaži

30.4.2021 - Slovenský cyklista Peter Sagan z tímu Bora-Hansgrohe dosiahol na pretekoch Okolo Romandie vo Švajčiarsku ďalšie pódiové umiestnenie.Po triumfe v stredajšej 1. etape si v piatok pripísal tretiu priečku, keď za víťazným Španielom Marcom Solerom (Movistar) zaostal o 22 sekúnd, pričom v šprinte bol nad sily trojnásobného svetového šampióna Dán Magnus Cort (EF Education - Nippo).Tridsaťjedenročný Žilinčan sa v celkovej klasifikácii posunul zo 73. na 55. priečku (+7:45 min).Španiel Soler do úspešného konca dotiahol únik, o ktorého sa dostal na záverečnom stúpaní v etape. Pred prenasledovateľmi mal v cieli dostatočný náskok na to, aby sa stal novým lídrom celkovej klasifikácie. Na čele nahradil Austrálčana Dennis Rohana (Ineos Grenadiers), ktorý v piatok finišoval na 45. mieste so stratou 1:21 min na víťaza a klesol na 23. stupienok. Piatková etapa mala štart aj cieľ v Estavayeri a merala 168,7 km.Peter Sagan je aj po piatku druhý v bodovacej súťaži, na vedúceho Taliana Sonnyho Colbrelliho (Bahrain - Victorious) stráca 12 bodov. Jeho mladší brat Juraj v piatok obsadil 109. pozíciu so stratou 19:01 min na víťaza a v celkovom poradí 126. post (+47:21 min).V sobotu na jazdcov čaká 161,3 km dlhá etapa zo Sionu do Thyonu, preteky Okolo Romandie vyvrcholia v nedeľu časovkou jednotlivcov dlhou 16,19 km vo Fribourgu.