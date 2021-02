Zverejnili nominácie na hudobné ceny Radio_Head Awards, poslucháči a novinári sa skoro úplne zhodli

Awards

Radio_Head Awards 2020



prehľad nominácií



Billy Barman – Zlatý vekFallgrapp – OstrovGleb – Leto v kufriKatarzia – CelibátLe Payaco – Pohybliví v nehybnomBilly Barman – Nedeľná polievka s výčitkouBilly Barman – Ukáž vrecká (feat. Gleb)Fallgrapp – Keď padal sneh (feat. The Curly Simon)Fvck_Kvlt – BoomGleb – DaysGO ft. TYDrť – PuntičkárKristin Lash & Jacob Grey – Sleepin' With the Lights OnKvaskova – Papierový drakTAOMI – <3Toello – Bats & ButterfliesDuchNina KohoutováSinner SelfTimeaVarkocsBilly Barman – Zlatý vekFallgrapp – OstrovFvck_Kvlt – Zabijem sa!Katarzia – CelibátLe Payaco – Pohybliví v nehybnomBlame Your Genes – PlanetsDephzac – JourneyDNC – Vintage VoltageFallgrapp – OstrovFVLCRVM – attentioncoreDame – 100ryFobia Kid – AntiheroFvck_Kvlt – Zabijem Sa!Gleb – Leto v kufriKarlo – 999Autumn Nostalgie – Esse Est PercipiHyenism – The SewerJakub Tirco – Noises & ColoursMalokarpatan – Krupinské ohneRust2Dust – Raz to dášDavid Kollar – 10 Poems for Ronroco / Crime on the BunnyĽudová hudba Stana Baláža – Jak śe mace?Michal Noga Band – StopyMiriam Kaiser – Horúca slzaMojše Band – Sárosi – ŠarišskíAltar Double Quintet – We Salute The NightDavid Kollar a Arve Henriksen – Unexpected IsolationErik Rothenstein and Ansambel SO36 – Čierna labuťLukáš Oravec Orchestra – Light of BlueSzaturma – PhiCzech Slovak Cello Quartet – Music For Cello QuartetIvan Šiller – Lasciar SonareJana Kurucová – MozartLukáš Borzík – Signum magnumPavol Breslik, Róbert Pechanec – Leoš Janáček: Zápisník zmizeléhoDaniel Kordík & Ken Ikeda – Mimo-SotoDavid Kollar a Arve Henriksen – Unexpected IsolationFokular – NarrativeMiroslav Tóth – Muž v skafandriUmelá neinteligencia – Svet sa nám nestal