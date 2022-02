Chára v NHL prekonal rekord Cheliosa, v pamätnom zápase sa pobil (video)

"standing ovation"

Potýčka s Vielom





25.2.2022 - Budúci člen Siene slávy zámorského hokeja prekonal dlhoročného. Zdeno Chára odohral 1652. zápas v základnej časti NHL a stal sa obrancom s najväčším počtom zápasov v slávnej zámorskej profilige. O jeden duel predstihol legendárneho Američana Chrisa Cheliosa Čoskoro 45-ročný rodák z Trenčína sa zapísal do histórie v súboji, v ktorom jeho New York Islanders podľahol na ľade San Jose Sharks 3:4 po nájazdoch."V prvom rade patrí poďakovanie Chrisovi Cheliosovi, ktorý nastavil latku pre mnohých z nás veľmi vysoko. Bol vždy pre mňa inšpiráciou a veľkou motiváciou. Chcem sa mu za to poďakovať. A môj nový zápis? Som najmä veľmi vďačný za všetko, čo som s hokejom prežil a šťastný, že ho stále môžem hrať," komentoval Chára.Niekdajší dlhoročný kapitán Bostonu si vyslúžil "standing ovation" od fanúšikov v SAP Center v San Jose, keď ohlásili jeho historický moment počas prerušenia hry. Sharks premietli na veľkoplošnej obrazovke video s gratuláciou od Patricka Marleaua , hráča, ktorý je historickým lídrom v dlhovekosti v NHL s 1779 zápasmi.Chárovi celkovo patrí siedma priečka, keď sa dostal na úroveň Marka Recchiho. Viac zápasov ako Chára odohrali v NHL iba šiesti hráči - Joe Thornton (1704), Ron Francis (1731), Jaromír Jágr (1733), Mark Messier (1756), Gordie Howe (1767) a už spomenutý Patrick Marleau (1779).Počas svojho pamätného zápasu sa slovenský obor na korčuliach v druhej tretine pobil s Jeffreym Vielom a vyslúžil si päťminútový trest. Počas 16:26 min. na ľade si pripísal aj jeden bodyček, zablokovanú strelu a strelu na bránku. "Zaplietol sa do potýčky s hráčom, ktorý si o to trochu koledoval. Rozdal zopár úderov a naša lavička z toho získala potrebnú energiu," povedal na adresu Cháru tréner Islanders Barry Trotz Chára v aktuálnej sezóne za "ostrovanov" v 44 dueloch zaznamenal osem asistencií, v profilige má na konte už 674 bodov (207+467). Trenčiansky rodák počas 24 sezón v profilige hral okrem Islanders aj za Ottawu Senators Washington Capitals . V roku 2009 ho vyhlásili za najlepšieho obrancu súťaže a získal Norrisovu trofej, o dva roky neskôr ako kapitán priviedol Boston k Stanleyho poháru.