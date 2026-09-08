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 24hod.sk    Šport

08. septembra 2026

Zverev strávil na kurte „len“ dve a pol hodiny. Po triumfe rozmýšľal, čo s načatým večerom


Tagy: US Open

Najvyššie nasadený Nemec po dvoch päťsetových zápasoch tentoraz rozhodol za dve a pol hodiny. Najvyššie nasadený Alexander Zverev postúpil v pondelok do ...



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us_open_tennis_97324 676x451 8.9.2026 (SITA.sk) - Najvyššie nasadený Nemec po dvoch päťsetových zápasoch tentoraz rozhodol za dve a pol hodiny.


Najvyššie nasadený Alexander Zverev postúpil v pondelok do štvrťfinále záverečného grandslamového turnaja tenisovej sezóny US Open po víťazstve nad Talianom Lucianom Darderim 6:2, 6:2, 7:6 (3). Nemecký tenista, ktorý v prvých dvoch zápasoch turnaja potreboval na víťazstvo päť setov, tentoraz zvládol duel na kurte Arthura Asha za dve hodiny a 30 minút.

Dvadsaťdeväťročný šampión Roland Garros mal v prvých dvoch setoch zápas pod kontrolou. Darderimu, nasadenému ako číslo 21, dvakrát rýchlo zobral podanie a v oboch dejstvách sa dostal do vedenia 3:0. Talian sa už nedokázal vrátiť do hry o set a Zverev bez väčších problémov získal vedenie 2:0.

Darderi sa výraznejšie presadil až v treťom sete, keď začal úspešne útočiť tvrdými forhendmi. V jedenástom geme odvrátil štyri brejkbaly a vynútil si tajbrejk. V ňom však Zverev ťažil z kvalitnejšieho podania, dostal sa do vedenia 5:2 a víťazstvo spečatil svojím trinástym esom v zápase.

„Myslím si, že moja úroveň bola veľmi konzistentná,“ povedal Zverev. „Lenže on začal v treťom sete hrať neuveriteľne dobre. Sotva som videl niekoho, kto by v treťom sete udieral do loptičky tak tvrdo a tak konzistentne ako on,“ dodal Nemec.

Zverev po zápase s úsmevom ocenil aj skorší koniec duelu v porovnaní s predchádzajúcimi kolami, ktoré sa skončili až v skorých ranných hodinách. „Neviem, čo so sebou, pretože ešte nie je polnoc,“ žartoval. „Možno sa vrátim na tréningový kurt, možno pôjdem do baru - to bol, žiaľ, vtip.“

Vo štvrťfinále sa Zverev stretne s holandským veteránom Boticom van de Zandschulpom.


Zdroj: SITA.sk - Zverev strávil na kurte „len“ dve a pol hodiny. Po triumfe rozmýšľal, čo s načatým večerom © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: US Open
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