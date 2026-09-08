|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Utorok 8.9.2026
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Miriama
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
08. septembra 2026
Zverev strávil na kurte „len“ dve a pol hodiny. Po triumfe rozmýšľal, čo s načatým večerom
Tagy: US Open
Najvyššie nasadený Nemec po dvoch päťsetových zápasoch tentoraz rozhodol za dve a pol hodiny. Najvyššie nasadený Alexander Zverev postúpil v pondelok do ...
Zdieľať
8.9.2026 (SITA.sk) - Najvyššie nasadený Nemec po dvoch päťsetových zápasoch tentoraz rozhodol za dve a pol hodiny.
Najvyššie nasadený Alexander Zverev postúpil v pondelok do štvrťfinále záverečného grandslamového turnaja tenisovej sezóny US Open po víťazstve nad Talianom Lucianom Darderim 6:2, 6:2, 7:6 (3). Nemecký tenista, ktorý v prvých dvoch zápasoch turnaja potreboval na víťazstvo päť setov, tentoraz zvládol duel na kurte Arthura Asha za dve hodiny a 30 minút.
Dvadsaťdeväťročný šampión Roland Garros mal v prvých dvoch setoch zápas pod kontrolou. Darderimu, nasadenému ako číslo 21, dvakrát rýchlo zobral podanie a v oboch dejstvách sa dostal do vedenia 3:0. Talian sa už nedokázal vrátiť do hry o set a Zverev bez väčších problémov získal vedenie 2:0.
Darderi sa výraznejšie presadil až v treťom sete, keď začal úspešne útočiť tvrdými forhendmi. V jedenástom geme odvrátil štyri brejkbaly a vynútil si tajbrejk. V ňom však Zverev ťažil z kvalitnejšieho podania, dostal sa do vedenia 5:2 a víťazstvo spečatil svojím trinástym esom v zápase.
„Myslím si, že moja úroveň bola veľmi konzistentná,“ povedal Zverev. „Lenže on začal v treťom sete hrať neuveriteľne dobre. Sotva som videl niekoho, kto by v treťom sete udieral do loptičky tak tvrdo a tak konzistentne ako on,“ dodal Nemec.
Zverev po zápase s úsmevom ocenil aj skorší koniec duelu v porovnaní s predchádzajúcimi kolami, ktoré sa skončili až v skorých ranných hodinách. „Neviem, čo so sebou, pretože ešte nie je polnoc,“ žartoval. „Možno sa vrátim na tréningový kurt, možno pôjdem do baru - to bol, žiaľ, vtip.“
Vo štvrťfinále sa Zverev stretne s holandským veteránom Boticom van de Zandschulpom.
Zdroj: SITA.sk - Zverev strávil na kurte „len“ dve a pol hodiny. Po triumfe rozmýšľal, čo s načatým večerom © SITA Všetky práva vyhradené.
Najvyššie nasadený Alexander Zverev postúpil v pondelok do štvrťfinále záverečného grandslamového turnaja tenisovej sezóny US Open po víťazstve nad Talianom Lucianom Darderim 6:2, 6:2, 7:6 (3). Nemecký tenista, ktorý v prvých dvoch zápasoch turnaja potreboval na víťazstvo päť setov, tentoraz zvládol duel na kurte Arthura Asha za dve hodiny a 30 minút.
Dvadsaťdeväťročný šampión Roland Garros mal v prvých dvoch setoch zápas pod kontrolou. Darderimu, nasadenému ako číslo 21, dvakrát rýchlo zobral podanie a v oboch dejstvách sa dostal do vedenia 3:0. Talian sa už nedokázal vrátiť do hry o set a Zverev bez väčších problémov získal vedenie 2:0.
Darderi sa výraznejšie presadil až v treťom sete, keď začal úspešne útočiť tvrdými forhendmi. V jedenástom geme odvrátil štyri brejkbaly a vynútil si tajbrejk. V ňom však Zverev ťažil z kvalitnejšieho podania, dostal sa do vedenia 5:2 a víťazstvo spečatil svojím trinástym esom v zápase.
„Myslím si, že moja úroveň bola veľmi konzistentná,“ povedal Zverev. „Lenže on začal v treťom sete hrať neuveriteľne dobre. Sotva som videl niekoho, kto by v treťom sete udieral do loptičky tak tvrdo a tak konzistentne ako on,“ dodal Nemec.
Zverev po zápase s úsmevom ocenil aj skorší koniec duelu v porovnaní s predchádzajúcimi kolami, ktoré sa skončili až v skorých ranných hodinách. „Neviem, čo so sebou, pretože ešte nie je polnoc,“ žartoval. „Možno sa vrátim na tréningový kurt, možno pôjdem do baru - to bol, žiaľ, vtip.“
Vo štvrťfinále sa Zverev stretne s holandským veteránom Boticom van de Zandschulpom.
Zdroj: SITA.sk - Zverev strávil na kurte „len“ dve a pol hodiny. Po triumfe rozmýšľal, čo s načatým večerom © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: US Open
Prečítajte si tiež
nasledujúci článok >>
Výhru provokatívne oslávil pred súperom. Ten ho za to napadol, zlomil mu čeľusť a vybil dva zuby – VIDEO
Výhru provokatívne oslávil pred súperom. Ten ho za to napadol, zlomil mu čeľusť a vybil dva zuby – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Za akých podmienok Kane predĺži zmluvu v Bayerne Mníchov? Pôjde ešte asi do MLS
Za akých podmienok Kane predĺži zmluvu v Bayerne Mníchov? Pôjde ešte asi do MLS