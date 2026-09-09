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09. septembra 2026
Prečo je nákup ďalších stíhačiek F-16 v súčasnosti prioritou? KDH žiada od Kaliňáka vysvetlenie
Tagy: Stíhačky F-16
KDH nespochybňuje význam modernizácie vzdušných síl, zároveň však považuje za potrebné posudzovať investície v kontexte celkových potrieb armády.
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9.9.2026 (SITA.sk) - KDH nespochybňuje význam modernizácie vzdušných síl, zároveň však považuje za potrebné posudzovať investície v kontexte celkových potrieb armády.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) žiada ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), aby pred podpisom zmlúv na nákup ďalších štyroch stíhačiek F-16 predstavil parlamentnému výboru stav plnenia obranných záväzkov Slovenska a vplyv nákupu na ďalšie modernizačné projekty. Vláda v stredu schválila zámer obstarať štyri dvojmiestne lietadlá F-16D Block 70.
Podpredseda KDH Viliam Karas tvrdí, že minister by mal vysvetliť, prečo je rozšírenie flotily zo súčasných 14 na 18 stíhačiek v súčasnosti prioritou a ako ovplyvní plnenie ďalších spôsobilostných cieľov Slovenska. „Tvrdenie, že ďalšie štyri stíhačky sú jednoducho požiadavkou NATO, je zavádzajúce. Slovensko má v rámci Aliancie dlhodobo stanovené viaceré spôsobilostné ciele a jednou z našich kľúčových priorít je budovanie ťažkej mechanizovanej brigády,“ uviedol Karas.
Predseda KDH Milan Majerský zdôraznil, že hnutie nespochybňuje význam modernizácie vzdušných síl, zároveň však považuje za potrebné posudzovať investície v kontexte celkových potrieb armády. „Nikto nespochybňuje význam moderného letectva ani to, že Slovensko musí investovať do svojej obrany. Musíme však investovať tam, kde máme najväčšie nedostatky. Naša armáda má množstvo iných dier v spôsobilostiach, technike, infraštruktúre aj personále,“ povedal Majerský.
KDH zároveň upozorňuje, že náklady na rozšírenie flotily nebudú predstavovať iba cenu samotných lietadiel. Podľa Karasa treba zohľadniť aj personálne, servisné, logistické a infraštruktúrne náklady počas celej životnosti lietadiel.
„Štyri ďalšie F-16 nie sú len štyri ďalšie lietadlá. Potrebujete pilotov, desiatky príslušníkov technického a zabezpečovacieho personálu, servis, logistiku, hangáre, ochranu aj ďalšiu podpornú techniku. Minister by mal preto povedať aj to, odkiaľ vezme ľudí a koľko bude stáť prevádzka týchto kapacít počas celého životného cyklu,“ upozornil Karas.
Ministerstvo obrany zámer obstarať ďalšie štyri F-16 odôvodňuje zmenou bezpečnostnej situácie, požiadavkami NATO a potrebou posilniť schopnosti vzdušných síl pri podpore pozemných jednotiek. Rezort zároveň tvrdí, že druhá fáza obstarávania predstavuje pokračovanie už prijatého strategického smerovania a nie nový samostatný modernizačný projekt.
Slovensko už obstaralo 14 lietadiel F-16 Block 70. Na Slovensku sa ich v súčasnosti nachádza desať, ďalšie štyri sú v Arizone, kde sa využívajú na výcvik slovenských pilotov. Súčasťou nového obstarávania nemajú byť iba lietadlá, ale aj vybavenie a podpora potrebná na ich zavedenie a prevádzku. Ponuka zahŕňa okrem iného zbraňové systémy a muníciu, náhradné diely, servisnú podporu, dokumentáciu a výcvik. Odhadovaná hodnota americkej ponuky je 390 miliónov eur bez DPH a cla. Dodanie štyroch lietadiel sa odhaduje do konca roka 2030.
Zdroj: SITA.sk - Prečo je nákup ďalších stíhačiek F-16 v súčasnosti prioritou? KDH žiada od Kaliňáka vysvetlenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) žiada ministra obrany Roberta Kaliňáka (Smer-SD), aby pred podpisom zmlúv na nákup ďalších štyroch stíhačiek F-16 predstavil parlamentnému výboru stav plnenia obranných záväzkov Slovenska a vplyv nákupu na ďalšie modernizačné projekty. Vláda v stredu schválila zámer obstarať štyri dvojmiestne lietadlá F-16D Block 70.
Podpredseda KDH Viliam Karas tvrdí, že minister by mal vysvetliť, prečo je rozšírenie flotily zo súčasných 14 na 18 stíhačiek v súčasnosti prioritou a ako ovplyvní plnenie ďalších spôsobilostných cieľov Slovenska. „Tvrdenie, že ďalšie štyri stíhačky sú jednoducho požiadavkou NATO, je zavádzajúce. Slovensko má v rámci Aliancie dlhodobo stanovené viaceré spôsobilostné ciele a jednou z našich kľúčových priorít je budovanie ťažkej mechanizovanej brigády,“ uviedol Karas.
Náklady nie sú len o cene lietadiel
Predseda KDH Milan Majerský zdôraznil, že hnutie nespochybňuje význam modernizácie vzdušných síl, zároveň však považuje za potrebné posudzovať investície v kontexte celkových potrieb armády. „Nikto nespochybňuje význam moderného letectva ani to, že Slovensko musí investovať do svojej obrany. Musíme však investovať tam, kde máme najväčšie nedostatky. Naša armáda má množstvo iných dier v spôsobilostiach, technike, infraštruktúre aj personále,“ povedal Majerský.
KDH zároveň upozorňuje, že náklady na rozšírenie flotily nebudú predstavovať iba cenu samotných lietadiel. Podľa Karasa treba zohľadniť aj personálne, servisné, logistické a infraštruktúrne náklady počas celej životnosti lietadiel.
„Štyri ďalšie F-16 nie sú len štyri ďalšie lietadlá. Potrebujete pilotov, desiatky príslušníkov technického a zabezpečovacieho personálu, servis, logistiku, hangáre, ochranu aj ďalšiu podpornú techniku. Minister by mal preto povedať aj to, odkiaľ vezme ľudí a koľko bude stáť prevádzka týchto kapacít počas celého životného cyklu,“ upozornil Karas.
Na Slovensku je zatiaľ 10 stíhačiek
Ministerstvo obrany zámer obstarať ďalšie štyri F-16 odôvodňuje zmenou bezpečnostnej situácie, požiadavkami NATO a potrebou posilniť schopnosti vzdušných síl pri podpore pozemných jednotiek. Rezort zároveň tvrdí, že druhá fáza obstarávania predstavuje pokračovanie už prijatého strategického smerovania a nie nový samostatný modernizačný projekt.
Slovensko už obstaralo 14 lietadiel F-16 Block 70. Na Slovensku sa ich v súčasnosti nachádza desať, ďalšie štyri sú v Arizone, kde sa využívajú na výcvik slovenských pilotov. Súčasťou nového obstarávania nemajú byť iba lietadlá, ale aj vybavenie a podpora potrebná na ich zavedenie a prevádzku. Ponuka zahŕňa okrem iného zbraňové systémy a muníciu, náhradné diely, servisnú podporu, dokumentáciu a výcvik. Odhadovaná hodnota americkej ponuky je 390 miliónov eur bez DPH a cla. Dodanie štyroch lietadiel sa odhaduje do konca roka 2030.
Zdroj: SITA.sk - Prečo je nákup ďalších stíhačiek F-16 v súčasnosti prioritou? KDH žiada od Kaliňáka vysvetlenie © SITA Všetky práva vyhradené.
Tagy: Stíhačky F-16
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