Zvýhodnené kombo vstupenky na Pohodu a Rock for People 2019

V spolupráci s festivalom Rock for People spúšťame aj tento rok predaj spoločných vstupeniek. Počas „festivalovej dovolenky“ od štvrtého do trinásteho júla tak môžete vidieť mená ako Liam Gallagher, Lykke Li, The 1975, The Roots, Skepta, Charlotte Gainsbourg, Mac DeMarco, Lianne La Havas, Bring me the horizon, Manic Street Preachers, Rudimental Live, Franz Ferdinand, In Flames, Kodaline, Floggy Molly, The Subways a mnohých ďalších len za 159 € (so zľavou 15 % na oba festivaly).

V cene kombo vstupenky je 3 dňová permanentka na Rock for People (bez kempu) a 3 dňová permanentka na Pohodu (s kempom). Cena spoločnej permanentky je 159 € (4094 Kč). Spoločnú permanentku si môžete zakúpiť formou e-vstupenky, ktorá obsahuje čiarové kódy oboch festivalov. Tú si stačí vytlačiť a priniesť na festival.

Kombo vstupenku su môžete kúpiť tu: www.pohodafestival.sk/sk/product/combo-listok-pohoda-rock-for-people

• Festival Rock for People bude od 4. 7. do 6. 7. 2019 vo Festivalparku v Hradci Králové

• Festival Pohoda bude od 11. 7. do 13. 7. 2019 na letisku Trenčín