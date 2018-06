Bolesť chrbta nepodceňujte, môže naznačovať zápalové ochorenie

Pacienti so zápalovým ochorením chrbtice podľa odborníkov často podceňujú príznaky ochorenia. Pokiaľ sa nelieči, môže vyústiť až do závažného obmedzenia pohyblivosti chrbtice.

"Je veľký rozdiel medzi občasnou bolesťou, ktorá má svoj dôvod, a spravidla po pár dňoch či týždňoch prejde, a pretrvávajúcou nočnou a kľudovou bolesťou spojenou so stuhnutosťou chrbta, ktorá môže byť príznakom zápalového ochorenia chrbtice," hovorí docent Zdenko Killinger, reumatológ z Univerzitnej nemocnice Bratislava. Príznaky zápalového ochorenia chrbtice sa zvyknú po prvýkrát objaviť medzi 20. a 30. rokom života, ochorenie postihuje trikrát častejšie mužov ako ženy."Najčastejšie ide o bolesť v driekovej časti chrbtice, ktorá sa môže postupne šíriť aj do ostatných častí chrbta alebo aj do stehien. Bolesť prichádza hlavne v noci, často budí pacienta nad ránom. Zvláštne na tejto bolesti je, že sa zhoršuje v pokoji a zmierňuje sa po rozcvičení alebo pri fyzickej aktivite," vymenúva príznaky Killinger. Spozornieť treba, ak stuhnutosť chrbtice trvá dlhšie ako 30 minút a bolesti pretrvávajú dlhodobo, spravidla viac ako tri mesiace.Zápalové ochorenia chrbtice, teda axiálna spondyloartritída a ankylozujúca spondylitída, resp. Bechterevova choroba, patria medzi autoimunitné ochorenia, pri ktorých imunitný systém napáda bunky vlastného tela. Nedajú sa úplne vyliečiť, sú však veľmi dobre liečiteľné. Včasná diagnóza pomáha kontrolovať bolesť a redukuje hroziace deformity. Pri liečbe sa využíva cvičenie, nesteroidné antireumatiká, antireumatické lieky a biologická liečba.