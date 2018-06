Buďte ekologickejší každý deň: Tieto zásady by mal dodržiavať každý

Čoraz častejšie sa ozývajú hlasy volajúce po zákaze jednorazových plastových riadov či slamiek. Nové pravidlá chce postupne zavádzať do praxe Európska únia aj ďalší svetoví lídri. Netreba však čakať na príkazy a zákazy zhora. Prispieť k zmierneniu negatívneho vplyvu na životné prostredie môžete už teraz. Prinášame vám niekoľko rád, ako byť ekologickejší v bežnom živote. Ideálne pre ekozačiatočníka, no veľmi účinné.

Namiesto igelitky látková taška

Do práce verejnou dopravou

Noste svoj vlastný pohárik

Nakupujte s rozumom

Neplytvajte papierom

Ľahké plastové tašky sú od tohto roka v slovenských obchodoch spoplatnené. Mnohých ľudí to od ich používania neodradilo. Tenkú igelitku pritom často roztrháme už po ceste domov, a tak okamžite stráca svoje využitie. Príroda s ňou „bojuje“ roky. Nahradiť ju môžeme jednoducho – látkovou verziou. Zmestí sa do kabelky, viac vydrží a poslúži oveľa dlhšie. Bonusom je jej vzhľad, outfit vám určite nepokazí tak ako obyčajná plastová taška.Množstvo plastových vreciek míňame tiež na zeleninu, ovocie a pečivo. Ak ešte nie ste pripravení nosiť vlastné vrecká, aspoň nimi šetrite. Naozaj musíte baliť banány? Na čo potrebujete vrecko na dyňu? Na pečivo uprednostnite papierové obaly. Nebojte sa dať viac druhov do jedného vrecka.Odpad tvoria aj obaly ďalších produktov, napríklad drogéria. Postupne preto vznikajú bezobalové obchody, kde sa nakupuje na váhu a nádoby používate opakovane.Väčšina veľkých miest bojuje s hustou dopravou, ktorá spôsobuje nekonečné kolóny (nielen) v špičkách i nedostatok parkovacích miest. Inými slovami, cesta do práce sa neraz mení na nervózne čakanie v zápchach a zúfalé hľadanie miesta, kde svoje auto odložiť. Mrazivo pôsobí pohľad do vnútra vozidiel, kde posádku tvorí často len jedna osoba – vodič. Ekologickým i ekonomickým rozuzlením problému je využívanie verejnej dopravy.Autobusy, vlaky, električky odvezú naraz viac pasažierov, cesty sa uvoľnia a pri zvýšenom záujme získajú dopravcovia prostriedky a motiváciu na zlepšovanie svojich služieb. Pri kratších vzdialenostiach je skvelým riešením aj bicykel či prechádzka. Cestou do práce sa na čerstvom vzduchu pripravíte na svoj pracovný deň, zároveň si zašportujete a načerpáte pozitívnu energiu.Ste fanúšikovia kávy so sebou (tzv. take-away)? Vždy, keď si svoju kávičku doprajete, vyprodukujete zbytočný odpad v podobe plastového či papierového pohárika. Riešenie je jednoduché, noste si svoj vlastný. Poproste, aby vám nápoj naservírovali priamo doň, a je to. V každej dobrej kaviarni vám vyhovejú a okrem lahodnej kávy získate aj dobrý pocit.Množstvo plastových pohárikov sa míňa aj na kultúrnych podujatiach či festivaloch. Mnohí organizátori si to uvedomili a priniesli ekoriešenie v podobe vratných pohárov. Jednoduché a chytré, však? Myslite na to aj pri rodinnej grilovačke či oslave. Vyhnite sa jednorazovému riadu z plastu či papieru a radšej využite pevnejší, umývateľný plast alebo klasický keramický servis.Obchody ponúkajú množstvo lákavých produktov. Od oblečenia po kopy jedla. Bohatá ponuka nás opantáva natoľko, že nedokážeme spotrebovať všetko. Vyhadzujeme tony surovín, vo veľkom vyraďujeme odevy. Stačí pritom uvažovať dopredu a zvážiť, či danú vec naozaj potrebujeme.Pri oblečení je vhodné prehodnotiť, do čoho investujeme. Je materiál kvalitný? Cítim sa v tom dobre, sedí to k mojej postave? Nemám už niečo podobné doma? Tieto a ďalšie otázky sú pri nakupovaní namieste. Ak si radi obnovujete šatník alebo si vyššiu kvalitu nemôžete dovoliť, skúste second handy. Ukrývajú množstvo pokladov za prijateľnejšie ceny. Svoje zachovalé kúsky odevov posúvajte rodine či známym.Hoci žijeme v elektronickej dobe, stále spotrebujeme množstvo papiera. Nie vždy je to nevyhnutné. Inšpirujte sa nasledujúcimi tipmi. Lístky na rôzne podujatia či na vlak tlačiť nemusíte. Väčšina spoločností už ponúka možnosť stiahnuť si ich do mobilu a preukázať sa len elektronicky. Ak si radi píšete poznámky na papier, využite na to už použitý, čiastočne popísaný hárok. Ak je to možné, plaťte faktúry elektronicky a nechávajte si ich posielať iba do mailovej schránky. V prípade, že niečo naozaj musíte vytlačiť, pokúste sa využiť obe strany papiera. A napokon - nezabúdajte, že papier sa dá recyklovať. Stačí ho vyhodiť do najbližšieho modrého kontajnera.