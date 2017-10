Milujete dokonalé hotelové postele? Takto si ich vyčarujete aj doma

Postele v špičkových hoteloch sú skutočne obvykle bez jedinej chyby. A hoci sa doma usilujeme dosiahnuť rovnaký efekt s našou vlastnou posteľou, nie vždy sa nám to darí. Ak sa aj vám zdá, že v hoteloch poznajú nejaké tajné triky – zdá sa vám veľmi správne! Tu je niekoľko spôsobov, ako premeniť vašu domácu na posteľ na ležadlo z päťhviezdičkového hotela.

Minimum farieb

Čo najkvalitnejšie obliečky

Stop elastickým plachtám

Kvalitný matrac

Vankúše... a vankúšiky

Pohodlie aj pre nohy

Hra so svetlom

Možno ste si všimli, že v päťhviezdičkových hoteloch izby nehýria farbami. Prevládajú svetlé tóny, nešetrí sa bielou – najmä na posteli. Dodáva to jedinečný pocit čistoty a sviežosti. „Ľudia si myslia, že izby boli čerstvo renovované – a pritom chyžné iba prezliekli posteľ,“ prezrádza Erin Hoover, niekdajšia viceprezidentka špičkovej hotelovej siete. Čisto biela posteľná bielizeň má zásadný efekt, aby posteľ pôsobila „nepoškvrnene“.Možno nemáte chuť vyhodiť „majland“ za čosi, čo sa aj tak po prvej noci celé dokrkve... Lenže práve to robia päťhviezdičkové hotely. Ich posteľná bielizeň je obyčajne z egyptskej bavlny, ktorá je považovaná za najkvalitnejšiu na svete. Je to typ látky, ktorá ani po celonočnom prehadzovaní sa na posteli nebude vyzerať, ako keby ste ju vytiahli z papule prežúvavca.Sú praktické: nemusíte ich žehliť a natiahnete ich na rôzne veľké ležadlá. Lenže ráno neraz nájdete polovicu lôžka „holú“ a plachtu zúženú do čudesného útvaru ťahajúceho sa stredom postele. Skúste sa ale poriadne pozrieť na plachtu v hotelovej izbe: žiadna elasticita. Hotelové postele sú zvyčajne oblečené do pevných, ale veľkých plachiet, ktoré sa dajú zastrčiť dostatočne hlboko. Napnuté plachty tak posteľ doslova obopínajú a nehrozí, že by sme sa ráno zobudili s pokrčenou „handrou“ visiacou z postele.Je to základ dobrého spánku a špičkové hotely si preto nechávajú exkluzívne pre svoje potreby vyrobiť matrace na postele. Zabudnite na čokoľvek preležané či príliš mäkké, matrac musí byť pevný a pružný tak akurát. Táto investícia sa skutočne vyplatí.Možno naozaj nepotrebujete tri rôzne veľké vankúše, aby ste sa dobre vyspali... ale vyzerá to krásne. Ktorákoľvek propagačná fotografia luxusnej spálne využíva vankúšový efekt: pokojne ich v záhlaví postele nasúkajte aj v troch radoch, od najväčšieho po najmenšie, od vankúša na spanie až po dekoratívne.Opäť nie nevyhnutné – ale príjemné. Vstať z postele a ponoriť nohy do našuchoreného koberčeka je ďalšia drobnosť, na ktorú si potrpia v dobrých hoteloch.Nepodceňujte ani správne osvetlenie. Mnohé hotely využívajú hru svetla s lampičkami alebo svietnikmi, ktoré bývajú umiestnené v nižších polohách. V spálni je rozhodne najlepšie teplo pôsobiace osvetlenie, vďaka ktorému sa dobre relaxuje po celom dni.