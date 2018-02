Tarantino vyslovil poľutovanie nad nehodou pri nakrúcaní Kill Billa

Quentin Tarantino. Foto: TASR/AP Photo Quentin Tarantino. Foto: TASR/AP Photo

New York 7. februára (TASR) - Režisér Quentin Tarantino vyjadril poľutovanie nad autonehodou, pri ktorej sa počas nakrúcania filmu Kill Bill zranila herečka Uma Thurmanová, a nazval tento incident najväčšou traumou svojho života, napísala agentúra AP.Tarantino v rozhovore pre internetovú stránku Deadline povedal, že trasu, kde došlo k nehode, pri ktorej Thurmanová utrpela otras mozgu a iné zranenia, sám predtým prešiel a vyhodnotil ju ako bezpečnú.Tarantino sa k incidentu vyjadril niekoľko dní po tom, čo herečka na svoju nehodu, ktorá sa stala pri nakrúcaní Kill Billa v roku 2003, spomínala v rozhovore pre denník New York Times.Tarantino okrem toho čelí kritike za svoje vyjadrenia, ktorými v jednom rozhovore - tiež z roku 2003 - obhajoval Romana Polanského. Tarantino o 13-ročnom dievčati, s ktorým mal Polanski pohlavný styk, povedal, že "si o to koledovalo" a chcelo si to s režisérom "rozdať".Polanski sa v roku 1977 v USA priznal k pohlavnému styku s 13-ročným dievčaťom počas fotografovania v Los Angeles v roku 1975, čo sa v USA považuje za znásilnenie. Za to si odsedel 42 dní vo väzení, následne bol prepustený na kauciu a v roku 1978 ušiel do Francúzska.