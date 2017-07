Video: Colours of Ostrava 2017 - streda, štvrtok

Zhrnutie celého programu

Celkovo si návštevníci festivalu budú môcť vybrať z viac ako 350 programových bodov na 21 vonkajších a krytých scénach. Do Ostravy príde tento rok 80 zahraničných a 52 domácich kapiel a hudobníkov, ktorí ponúknu hudobné zážitky z viacerých žánrov - od elektroniky, cez world music, rock, pop či jazz až po flamenco. Objavia sa tu zástupcovia hudobných scén z 27 krajín celého sveta - od Austrálie, cez Indiu, Rusko, Senegal, Alžírsko, Angolu, Izrael, USA, Argentínu až po Španielsko alebo Írsko. Hudobný program nájdu návštevníci aj na obľúbených Drive stage s energickými, “krčmovými” kapelami, na Electronic stage s tým najzaujímavejším zo súčasnej elektronickej scény aj v sále Gongurčenom pre poslucháčsky náročnejšie jazzové alebo akustické projekty. Do areálu sa vracia taktiež Busking stage, kde si na pripravené nástroje môžu zahrať sami návštevníci festivalu. V “industriálnej” vinárni v betónovom bunkri zahrajú opäť cimbálovky. Tentokrát Slezan, Horňácká Cimbálová Muzika Petra Mičky, Friš a Šmykňa.

Špeciálne pre Colours of Ostrava vzniká niekoľko jednorázových projektov: na jednom pódiu vystúpi spoločne Michal Hrůza s kapelou a viac ako päťdesiat členov Janáčkovej filharmonie Ostrava. Premiéru na Colours zažije taktiež spoločný americko-český, hudobno-vizuálno-svetelný projekt dvoch hudobníkov a konštruktérov unikátnych nástrojov Williama Close and The Earth Harp so 40 metrovými strunami a Lenky Morávkovej and Bohemian Cristal Instrument. Z českých hudobníkov a kapiel zahrajú napríklad David Koller, Midi Lidi, Priessnitz, Tata Bojs so špeciálnou scénou, Aneta Langerová, minus123minut, Clarinet Factori alebo Zrní. Zo slovenských hudobníkov a kapiel zasa Autumnist, Billy Barman, Katarzia, Longital, Katarína Malíková, Walter Schnitzelsson, Fresh Out The Bus, Balkansambel, Keosz, Bulp a ďalší. Z divadiel prídu do Ostravy napríklad Cirk La Putyka, Divadlo Husa na provázku s predstavením Lásky jedné plavovlásky - Plavovlásky jedné lásky, ktoré bude na diaľku sledovať Miloš Forman, divadlo VOSTO5 alebo divadlo Demago z Ústí nad Labem. Nebude chýbať Design zóna s umeleckou tvorbou z oblasti designu, módy a výtvarného umenia.

Technické novinky

Electronic stage sa tento rok presunie za Veľký svet techniky do obrovského šapitó s dvojnásobnou kapacitou. Prvýkrát festival využije k identifikácii návštevníkov pri vstupe technológiu RFID čipov. Z dôvodu vyššieho počtu návštevníkov budú počty toaliet navýšené o 15%, počet stánkov o 40 a počet výčapných staníc o 60%. Vo veľkej vegetariánskej gastrozóne budú prvýkrát využité 100% ekologické taniere, tzv. “ecoplates”, vyrobené z listov palmy arekovej, ktoré sú ekologicky odbúrateľné (rozloží sa do 3 mesiacov). Festival tento rok využije nový typ hlavného stage “StageCo 4Tower System” s rozmermi 50 x 28m, výškou 22m a s výkonom aparatúry 2x 180 000W.

K tradičnému návštevníckému servisu ďalej patrí stanové mestečko pri Slezskostravskom hrade a v spolupráci s Dolními Vítkovicami v areáli Landek Parku, ďalej bankomat Českej šporiteľne priamo v areáli, pitná voda v areáli zdarma, zľava VLAK+ s Českými dráhami, rezervácie miest do sálu Gong vopred, veľkoplošné projekcie, požičovňa bicyklov spoločnosti Kola pro Afriku, tribúny, vratné poháre NickNack a pod.

Colours bez bariér

V roku 2016 navštívilo Colours of Ostrava takmer 600 držiteľov preukazov ZTP a ZTP/P z celej Českej republiky a dokonca aj zo zahraničia (predovšetkým z Poľska a zo Slovenska). Aj tento rok festival ponúkne pre týchto návštevníkov v rámci projektu Colours bez bariér, ktorého partnerom je Česká průmyslová zdravotní poišťovna, radu výhod - napríklad zvýhodnenú cenu vstupenku, u ZTP/P doprovod zdarma, špeciálne tribúny, bezbariérovú prepravu v rámci mesta Ostrava, možnosť objednať si zdarma špeciálne vyškoleného asistenta, ktorý po celú dobu festivalu poskytne servis pri pohybe v areáli. Návštevníkom so zdravotným znevýhodnením sprostredkuje festival bezbariérové ubytovanie v ostravských hoteloch v rámci ich kapacity. Týmto návštevníkom ponúkame taktiež rezervovať si miesto vo festivalovom stanovom mestečku, vrátane parkovacieho miesta. Možná je taktiež rezervácia parkovacieho miesta priamo pri hlavnom vchode do areálu festivalu. Pre lepšiu orientáciu návštevníkov so zdravotným znevýhodnením bude k dispozícii špeciálna mapa, informačné centrum - Info Point Colours bez bariér priamo pred hlavným vchodom do areálu a samostatná pokladňa, kde si môžu zakúpiť zvýhodnenú vstupenku na festival. Od 15. mája 2017 funguje kontaktný email: bezbarier@colours.cz a kontaktný telefón +420 731 932 768, prostredníctvom ktorého získate všetky potrebné informácie k projektu a zároveň si na nich môžete rezervovať služby.