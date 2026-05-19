Utorok 19.5.2026
Meniny má Gertrúda
19. mája 2026
„Malý“ Freiburg v Európske lige sníva o veľkom víťazstve v prvom európskom finále
Tagy: Európska liga 2025/2026
Tím SC Freiburg sa po rokoch tvrdej práce prebojoval do finále Európskej ligy a zahrá si proti anglickej Aston Ville. Nemecký futbalový klub SC Freiburg je zatiaľ bez trofejí v pohárovej Európe či ...
19.5.2026 (SITA.sk) - Tím SC Freiburg sa po rokoch tvrdej práce prebojoval do finále Európskej ligy a zahrá si proti anglickej Aston Ville.
Nemecký futbalový klub SC Freiburg je zatiaľ bez trofejí v pohárovej Európe či účasti v Lige majstrov, no v stredu bude mať šancu dosiahnuť oba tieto úspechy, ak vo finále Európskej ligy v Istanbule zdolá anglický klub Aston Villa z Birminghamu. Pre Freiburg ide o druhé vážne finále po prehre vo finále Nemeckého pohára 2022 s Lipskom v penaltovom rozstrele, čo je výsledkom ich systematického vývoja.
Dlhodobo nevýznamný klub z Freiburgu teraz prežíva najúspešnejšie obdobie v svojej histórii. Kým nemeckí giganti ako Hamburg, Schalke či Stuttgart čelili problémom a dokonca zostupom, Freiburg sa etabloval ako pravidelný účastník európskych súťaží.
Úspech Freiburgu stojí na pevnom vzťahu s komunitou a vernosti trénerom, čo je v modernom futbale zriedkavé. Po postupe cez portugalskú Bragu do finále EL sa 36-ročný stredopoliar Nicolas Höfler, ktorý ukončí kariéru po tejto sezóne, vyjadril s úžasom nad tým, čo "malý Freiburg" dosiahol.
Nemecké pravidlá o vlastníctve obmedzujú vonkajšie investície, takže cesta k úspechu je založená na postupnom a premyslenom rozvoji s jasnou identitou. Významní tréneri Volker Finke a Christian Streich pôsobili v klube dlhé roky a zostali aj po zostupoch, čo zabezpečilo stabilitu. Súčasný tréner Julian Schuster, ktorý klub pozná ako bývalý hráč od roku 2008, prevzal vedenie v roku 2024 a už v prvom roku sa Freiburg približoval k zisku miestenky do Ligy majstrov.
Tento rok sa klub dostal do semifinále Nemeckého pohára a do finále Európskej ligy. Základ tímu tvoria dlhoroční hráči a absolventi akadémie vrátane kapitána Christiana Güntera, obrancu Matthiasa Gintera, Höflera a mladíka Johana Manzambiho. Ginter, ktorý získal titul majstra sveta v roku 2014, vyzdvihol spoločné hodnoty klubu ako základ úspechu a zdôraznil tímový duch.
Günter označil zápas proti Aston Ville za "najdôležitejší v histórii klubu" a vyjadril odhodlanie uspieť. Freiburg je jasný outsider proti tímu zo špičky Premier League a skúsenému trénerovi Unaiovi Emerymu, ktorý už štyrikrát ovládol Európsku ligu. Freiburg už hral s tímom z Premier League, no v ročníku 2023/2024 podľahol West Hamu United.
Kapitán Günter, ktorý celý svoj život spojil s Freiburgom, vyhlásil, že samotný postup do finále nestačí. "Nemá zmysel prehrať, to je naše motto. Dúfame, že zdvihneme nad hlavy trofej. Prežiť to by bolo neuveriteľné. Môžeme len snívať, no je treba to aj dosiahnuť. Mnohí mi hovorili, aby som sa presunul do väčšieho klubu, ak chcem vyhrávať. Spoločne sme dokázali opak, čo je výsledok rokov tvrdej práce a správnych rozhodnutí na najvyšších pozíciách," uzavrel.
Zdroj: SITA.sk - „Malý“ Freiburg v Európske lige sníva o veľkom víťazstve v prvom európskom finále © SITA Všetky práva vyhradené.
Aston Villa je inšpirovaná legendami a v Európskej lige mieri za triumfom
Svetový šampionát v Severnej Amerike láka najslávnejších trénerov do medzinárodného súboja
